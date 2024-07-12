地皮截標｜沙田小瀝源住宅地終獲11份標書 中原張競達：較預期多 料流標風險不大

沙田小瀝源源順圍住宅地今日(12日)截標，屬本財政年度第一季唯一推出招標住宅地。地政總署公布，地皮接獲11份標書；長江實業集團(1113)及遠東發展(035)表示有份入標。綜合市場消息指，其他有份競投的發展商或財團包括信和置業(083)、鷹君(041）、中信泰富、中國海外(688)、招商局置地(978)等。

中原測量師行執行董事張競達指，地皮共接獲11份標書，較預期為多，入標反應正面，料流標風險不大。他稱，地皮位於沙田第一城附近，配套完善，亦鄰近第一城鐵路站，屬發展成熟地區，地皮規模較細，預計可提供約280伙，區內少有新供應，地皮金額不高，投資風險較低，吸引中小型發展商垂青參與投地，當中亦有大型發展商入標，但現時樓價仍處調整期，加上息口高企，建築成本亦高，料出價亦會略為傾向審慎，維持每方呎樓面地價約5,000元，地價約7.8億元估值，料將發展成中小型單位配合區內住屋需求。