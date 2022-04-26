地皮流標｜屯門大欖限呎住宅地流標

政府去年底公布首幅加入最低單位面積280方呎限制的屯門青山公路大欖段住宅用官地上周截標，共截收5份標書，入標財團包括長實（1113）、新地（016）、恒地（012）、信置（012）及嘉華國際（173），原訂今日（26日）揭標，但地政總署剛公布，因地價標金未達政府就該用地所定的底價，所以不接納收到的5份標書，以確保政府獲得公平合理的回報，保障公帑。上述地皮面積約36.29萬方呎，可建總樓面約130.64萬方呎，單位最低樓面面積約280方呎，預計提供2,000個單位。而綜合市場預測，上述地皮早前估值約71.85億至84.92億元，預計每呎樓面地價約5,500元至6,500元。

政府：繼續落實最低限呎住宅要求 有關方面稱，雖然是次未能成功招標，但政府會繼續將最低單位約280方呎面積要求，落實於所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他涉及換地或契約修訂的私人住宅發展項目，以改善市民的居住空間和回應社會訴求。當局又指，政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋及經濟用地的需求，而此目標不會因為個別土地的招標結果，或某個時期的經濟情況而受到影響，同時會考慮在適當時候重新出售該用地。

5 年逾 70 次招標 6 次流標 在過去5個財政年度，政府合共就賣地進行超過70次招標，當中6次（包括是次招標）因為標價低於底價而取消有關賣地。其餘5次取消的招標涉及4幅商業用地及一幅住宅用地，其中一幅商業用地和該幅住宅用地，隨後經重新招標後成功售出，其餘3幅商業用地則正進行改劃用作住宅用途。