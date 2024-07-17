地皮開標｜新地雷霆：小瀝源住宅地擬建中小型單位 總投資約20億

雷霆表示，集團很高興成功中標，認為項目非常貼近港鐵站，兼且景觀開揚，附近民生配套亦齊備；而同區舊樓較多，換樓需求大，集團預計會興建中小型單位。(資料圖片)

沙田小瀝源源順圍住宅地上周五(12日)截標，屬本財政年度第一季唯一推出招標住宅地。地政總署今日(17日)公布，新鴻基地產(016)以6.19億元成功中標，擊敗其餘10間發展商及財團，以該地皮最高樓面面積156,600方呎計算，每方呎樓面地價約3,952元，合符市場預期。

新地副董事總經理雷霆表示，集團很高興成功中標，認為項目非常貼近港鐵站，兼且景觀開揚，附近民生配套亦齊備；而同區舊樓較多，換樓需求大，集團預計會興建中小型單位，預計總投資約20億元。