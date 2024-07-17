地皮開標｜新地雷霆：小瀝源住宅地擬建中小型單位 總投資約20億

沙田小瀝源源順圍住宅地上周五(12日)截標，屬本財政年度第一季唯一推出招標住宅地。地政總署今日(17日)公布，新鴻基地產(016)以6.19億元成功中標，擊敗其餘10間發展商及財團，以該地皮最高樓面面積156,600方呎計算，每方呎樓面地價約3,952元，合符市場預期。
新地副董事總經理雷霆表示，集團很高興成功中標，認為項目非常貼近港鐵站，兼且景觀開揚，附近民生配套亦齊備；而同區舊樓較多，換樓需求大，集團預計會興建中小型單位，預計總投資約20億元。
資料顯示，沙田小瀝源源順圍住宅地地盤面積約26,100方呎，指定作非工業用途。最低及最高樓面面積，分別為93,969方呎及156,600方呎，兩者均不包括將由買方按賣地條件，所興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所，及停車處的政府地方樓面面積。
上述住宅地合共接獲11份標書，入標發展商及財團包括長江實業集團(1113)、鷹君(041)、遠東發展(035)、會德豐地產、信和置業(083)、中信泰富、中國海外(688)、招商局置地(978)等。綜合市場資訊，地皮開標前估值由約4.7億至7.8億元，每方呎樓面地價介乎約3,000元至5,000元。