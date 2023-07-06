地皮開標｜港島住宅地價創21年低 堅尼地城項目每呎7千標出

政府今個財政年度首幅官地招標，位於堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地，由會德豐地產以17.2億元投得，符預期。以住宅部分最高可建樓面面積約24.32萬方呎計，每方呎樓面地價約7,070元，「麵粉價」較半年前大減逾25%，並創港島區21年新低。

會德豐地產主席梁志堅指，「非常高興投得西寧街及域多利道交界這塊罕有獨特港島海景地皮」，又指在港島發展經驗豐富，及曾於同區推出多個高尚住宅項目，十分熟悉該區優勢特點，料有助把新項目打造成下個西區地標屋苑。

發展中小型單位 涉逾500伙

副主席兼常務董事黃光耀則指，初步估計將發展中小型單位，涉約500至600伙，預計4至5年後可以樓花形式出售。他又指，雖然有不少地皮以低價或流標收場，但加息因素已逐步消化，估計地價將趨穩定。

中原測量師行張競達指，該項目早前獲6份標書，每方呎樓面地價約7千元，創港島區2002年6月後新低，相信與地皮發展條款複雜及現時經濟環境不明朗有關。受賣地條款影響，項目發展年期長達9年，較一般項目6年長，風險較高。加上息率續高企、建築成本上升及地皮未獲內地發展商入標，種種因素均令發展商出價十分審慎。「地皮未有流標，反映政府有意推地，致力增加供應」。

其他入標發展商包括新鴻基地產(016)、信和置業(083)夥招商局置地(978)、長江實業集團(1113)、嘉華國際(173)以及鷹君集團(041)。而市場早前已將該地皮估值下調至介乎9.7億至23.1億元。資料顯示，興曄發展去年11月以4.39億元奪得堅尼地城西寧街及域多利道地皮，樓面地價每方呎9,500元，已為港島區8年新低；去年7月位於醫院道地皮以5.51億元批出，樓面地價約每方呎12,820元。