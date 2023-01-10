地皮開標｜赤柱環角道住宅地流標 上周接獲4份標書

地政總署公布，赤柱環角道住宅地因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的4份標書。(資料圖片)

上周五(6日)截標的赤柱環角道住宅地皮，地政總署今日(10日)公布，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的4份標書。

是次入標財團包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)，而信和置業(083)夥拍鷹君(041)合資入標。

地皮鄰近馬坑邨，地盤面積約為257,260方呎，最高可建樓面面積達480,236方呎，屬區內20年來最大型的地皮供應，地積比率約1.84倍，料可提供600多個單位。

政府於去年9月公布賣地計劃時，市場當時估計赤柱環角道住宅地每方呎樓面地價介乎約2.5萬至4.3萬元，即估值達119億至206億元。不過樓市顯著回落，上月市場對該地皮每方呎樓面地價下限降至1.63萬元，估值下限約78億元，無望問鼎「百億地王」，下調近35%。綜合市場人士最新預測，該幅地皮每方呎樓面地價介乎約1.1萬至2.9萬元，估值約52.8億至139.3億元。