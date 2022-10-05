地皮開標｜長實46億奪屯門「限呎」住宅地 趙國雄：投資額逾130億

政府重推今年4月流標收場的屯門青山公路大欖段「限呎」住宅地皮，於上周五(9月30日)截標，地政總署今日(5日)公布，該地皮由長江實業集團(1113)以46.01億元中標，每方呎樓面地價約3,522元，低於市場預期。

中標價低市場估值下限近半成

綜合市場對該地皮截標前估值介乎約48.3億至65.3億元，每方呎樓面地價約3,700至5,000元，意味是次成交價較市場估值下限低近5%。是次重推合共接獲5份標書，除長實外，另包括新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、信和置業(083)及佳明集團(1271)，

長實執行董事趙國雄表示，集團一直積極參與投地，全因對香港地產市道前景極具信心，對於今次投得屯門青山公路大欖段地皮表示十分興奮，並稱由於地皮面積倘大、建築上有一定難度，且涉及的單位數量多，估計連同地價及發展費用計算，投資總額預計逾130億元。他認為，該區的交通網絡和社區配套，會隨著鄰近項目陸續落成，以及北區都會的發展而變得更完善。

該地皮佔地約36.29萬方呎，最高可建樓面面積約130.64萬方呎，預計可提供超過2,000伙住宅單位，設有最低單位實用面積280方呎的要求。其位置亦鄰近由長實與新地合作發展的飛揚，該盤已開售第1期，合共400伙，迄今售出218伙，套現約12億元。