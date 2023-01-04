地舖放盤｜強拍門檻降 舊區投資價值升 九龍城聯合道地舖意向價約3000萬

市建局近年積極研究各區重建規劃，以增加房屋供應，其中九龍城「龍城」區重建項目正式啟動，將為今年度重點項目之一，加上新一份施政報告提出，要加快舊樓業權統一以利老舊市區重建，強拍門檻放寬後，相信會有助該區舖位投資價值大幅提升。新近有業主委託中原(工商舖)獨家放售九龍城聯合道地舖，意向價約3,000萬元。
舖位市值月租約7萬
中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，上述放售物業位於九龍城聯合道7至7B號地下7號舖，舖位面積約1,700方呎，以交吉形式放售，以意向價約3,000萬元計，意向呎價約17,000元。他稱，舖位門闊約22呎，舖深約逾57呎，位置鄰近巴士站及港鐵宋皇臺站，而附近為住宅群，周遭人來人往，適合各類型商舖用戶進駐，預料舖位市值月租約70,000元，租金回報不俗。
區內收購活動頻生
鄧振豪補充，隨著屯馬線開通及市建局發展計劃帶動下，九龍城舖位亦備受追捧，其中聯合道80號地下於去年5月曾以約2,768萬元易手，平均呎價約14,000元；再者，九龍城變天在即，早已獲不少財團留意其發展前景，並積極收購該區舊樓，其中九龍城聯合道2至16號項目，由內地投資者斥資約5.5億元購入，當中商舖成交價介乎約3,500萬至4,000萬元不等，日後可重建為商住項目，提供可建樓面面積逾90,450方呎；而是次放售物業正位處該項目附近，可見收購潛力優厚，加上業主叫價亦克制，料吸引實力財團或投資者洽購。