地舖放盤｜強拍門檻降 舊區投資價值升 九龍城聯合道地舖意向價約3000萬

市建局近年積極研究各區重建規劃，以增加房屋供應，其中九龍城「龍城」區重建項目正式啟動，將為今年度重點項目之一，加上新一份施政報告提出，要加快舊樓業權統一以利老舊市區重建，強拍門檻放寬後，相信會有助該區舖位投資價值大幅提升。新近有業主委託中原(工商舖)獨家放售九龍城聯合道地舖，意向價約3,000萬元。

舖位市值月租約 7 萬 中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，上述放售物業位於九龍城聯合道7至7B號地下7號舖，舖位面積約1,700方呎，以交吉形式放售，以意向價約3,000萬元計，意向呎價約17,000元。他稱，舖位門闊約22呎，舖深約逾57呎，位置鄰近巴士站及港鐵宋皇臺站，而附近為住宅群，周遭人來人往，適合各類型商舖用戶進駐，預料舖位市值月租約70,000元，租金回報不俗。