城軒夥中原送優惠 首3名三房買家可獲贈一年「港鐵屯馬綫全月通」2張｜土瓜灣新盤

由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角單幢式新盤「城軒」已公布首張價單，涉及30伙，以「120天現金優惠付款計劃」提供最高合共11%折扣優惠計算，折實售價由854.6萬元起，折實呎價由16,756元起，折實平均呎價17,968元。該盤同步公布銷售安排，全數單位將於本周六(12月2日)以先到先得形式發售。為配合項目銷售，中原地產特別為該盤買家提供專屬優惠。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由項目開售日起至今年12月31日，經中原地產購入「城軒」三房單位的首3名買家，均可獲贈一年「港鐵屯馬綫全月通」2張，每份價值26,640元，優惠總值近80,000元，優惠先到先得，送完即止。