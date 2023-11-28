城軒夥中原送優惠 首3名三房買家可獲贈一年「港鐵屯馬綫全月通」2張｜土瓜灣新盤

由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角單幢式新盤「城軒」已公布首張價單，涉及30伙，以「120天現金優惠付款計劃」提供最高合共11%折扣優惠計算，折實售價由854.6萬元起，折實呎價由16,756元起，折實平均呎價17,968元。該盤同步公布銷售安排，全數單位將於本周六(12月2日)以先到先得形式發售。為配合項目銷售，中原地產特別為該盤買家提供專屬優惠。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由項目開售日起至今年12月31日，經中原地產購入「城軒」三房單位的首3名買家，均可獲贈一年「港鐵屯馬綫全月通」2張，每份價值26,640元，優惠總值近80,000元，優惠先到先得，送完即止。
12月一手成交料增至1200宗
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓市「減辣」措施滿月，各區觀望氣氛明顯消散，交投步伐已見好轉，發展商亦加快推盤步伐，且以貼市價出擊，成功推動交投進一步向升。下月中，美國聯儲局仍有今年最後一次議息會議，市場普遍預期加息機會不大，估計息口已見頂。
陳永傑續指，息口走勢明朗化，相信對樓市有正面作用，為買家注下置業強心針，加快置業決定。施政報告推出新一輪的搶人才措施，除了填補人才缺口，亦確實帶動置業需求，「先免後徵」令各類專才不必先支付大筆稅費，大大減低其置業成本，刺激他們提早入市，成近日樓市新力軍，估計本月全月一手成交量可達600宗，12月更可增至1,200宗。