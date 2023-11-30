城軒示範單位｜708呎三房交樓標準及連裝修一齊睇！主人房三邊大玻璃窗勁開揚｜多圖

由裕泰興發展的土瓜灣美善同道6至10號項目「城軒」(THE UPTOWN)屬單幢式住宅，樓高33層，住宅樓層佔24層，涉及48伙，單位提供兩種戶型，分別為兩房及三房一套間隔，實用面積分別510及708方呎。

該盤提供2個示範單位，其中26樓B室為連裝修示範單位，實用面積708方呎，三房間隔，單位客飯廳長逾5.5米，闊約2.8米，面積約167方呎，間隔分明。飯廳擺放4人餐枱，客廳放置梳化及茶兀，連接22方呎梯形設計的露台。露台近客廳角落位置設有一道大門，通往後樓梯作逃生通道。廚房位處飯廳旁邊，設有長形工作枱面，上下備有廚櫃提供收納空間，設有微波焗爐、雪櫃等基本家電，外接16方呎工作平台。