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地產
2023-11-30 08:30:00

城軒示範單位｜708呎三房交樓標準及連裝修一齊睇！主人房三邊大玻璃窗勁開揚｜多圖

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城軒示範單位｜708呎三房交樓標準及連裝修一齊睇！主人房三邊大玻璃窗勁開揚｜多圖

城軒示範單位｜708呎三房交樓標準及連裝修一齊睇！主人房三邊大玻璃窗勁開揚｜多圖

由裕泰興發展的土瓜灣美善同道610號項目「城軒」(THE UPTOWN)屬單幢式住宅，樓高33層，住宅樓層佔24層，涉及48，單位提供兩種戶型，分別為兩房及三房一套間隔，實用面積分別510708方呎。

該盤提供2個示範單位，其中26B室為連裝修示範單位，實用面積708方呎，三房間隔，單位客飯廳長逾5.5米，闊約2.8米，面積約167方呎，間隔分明。飯廳擺放4人餐枱，客廳放置梳化及茶兀，連接22方呎梯形設計的露台。露台近客廳角落位置設有一道大門，通往後樓梯作逃生通道。廚房位處飯廳旁邊，設有長形工作枱面，上下備有廚櫃提供收納空間，設有微波焗爐、雪櫃等基本家電，外接16方呎工作平台。

走廊連接寢區，兩邊分為三間睡房及浴室，設計師將其中一間睡房改造成書房，更利用窗台設計成日系簡約小茶几窗台塌塌米，享受休閒時光。另一間睡房則善用窗台位置放置單人床，旁邊設有衣櫃及床頭櫃，活動空間仍充裕。主人睡房方面，三邊設有落地大窗，室內採光度充足，但減低住戶私隱度，擺放雙人床後，雖做到三邊落床，惟難有空間放置衣櫃。主人浴室有窗戶，採浴缸設計，另單位客廁亦設有窗戶，採企缸設計。

城軒示範單位｜26B室三房連裝修示範單位⇊

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發展商另提供27B室交樓標準示範單位，實用面積708方呎，三房間隔。

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據樓書顯示，項目6樓至12樓、15樓至17樓、19樓至23樓及25樓至32樓為標準樓層，每層設有A、B兩伙，備有兩部升降機。至於33樓同設A、B兩伙，屬天台特色戶，分別附連386及414方呎天台。值得留意，單位未有內置樓梯通往天台，即住戶須通過大廈消防樓梯前往。

「城軒」停車場設於大廈的2樓及3樓，僅提供6個住客車位；而5樓為會所及花園平台，當中住客會所面積1,546方呎。

即睇土瓜灣城軒最新資訊 (House730)

城軒示範單位｜27B室三房交樓標準示範單位⇊

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