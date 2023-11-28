城軒開價｜中原陳永傑：較區內二手新晉屋苑折讓10% 料吸換樓客｜土瓜灣新盤

由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角單幢式新盤「城軒」今日(28日)公布首張價單，涉及30伙，以「120天現金優惠付款計劃」提供最高合共11%折扣優惠計算，折實售價由854.6萬元起，折實呎價由16,756元起，折實平均呎價17,968元。該盤同步公布銷售安排，全數單位將於本周六(12月2日)以先到先得形式發售。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「城軒」首張價單涵蓋兩房至三房戶型，售價較同區新盤折讓約5%，更較區內二手新晉屋苑有約一成折讓，售價吸引，相信可吸引換樓客進駐。
陳永傑指，上月底《施政報告》推出的「先免後繳」確實激活樓市交投，本月一手成交量按月錄得倍增，二手交投量亦增加約三成。「城軒」擁有鐵路概念，鄰近屯馬綫土瓜灣站，交通網絡四通八達，加上項目提供不同的付款計劃，同時代客繳付7.5%釐印費，且擁現樓優勢，力吸專才客及換樓客。
較同區對上應市新盤低開3%
資料顯示，同區對上應市全新盤為「明雋」，6月首推30伙，折實平均呎價18,526元，「城軒」首批低開約3%。二手方面，鄰近項目如迎豐、Downtown 38及傲形，近期平均呎價介乎18,211元至19,792元，「城軒」首批相差約1.3%至9.2%。
「城軒」首張價單涵蓋15伙兩房及15伙三房，實用面積分別為510及708方呎。扣除最高11%折扣優惠後，單位折實售價由854.6萬至1,384.1萬元，折實呎價介乎16,756元至19,550元。最低售價及呎價單位同為6樓A室，兩房間隔，實用面積510方呎，折實售價854.6萬元，折實呎價約16,756元。
「城軒」位於馬頭角美善同道6、8及10號，屬單幢式物業，提供48伙，每層設2伙，為兩房及三房套間隔，實用面積分別為510及708方呎。