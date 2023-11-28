城軒開價｜中原陳永傑：較區內二手新晉屋苑折讓10% 料吸換樓客｜土瓜灣新盤

由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角單幢式新盤「城軒」今日(28日)公布首張價單，涉及30伙，以「120天現金優惠付款計劃」提供最高合共11%折扣優惠計算，折實售價由854.6萬元起，折實呎價由16,756元起，折實平均呎價17,968元。該盤同步公布銷售安排，全數單位將於本周六(12月2日)以先到先得形式發售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「城軒」首張價單涵蓋兩房至三房戶型，售價較同區新盤折讓約5%，更較區內二手新晉屋苑有約一成折讓，售價吸引，相信可吸引換樓客進駐。