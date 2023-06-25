增添動力｜醫管局推上車置業貸款 逾9萬醫護成樓市新力軍

醫管局推出專為醫護而設的低息置業貸款，以息口低至1厘作招徠，今年1月起接受申請，短短幾個月已收到超過1,100宗申請，近日終於有首宗獲批個案。由中銀香港批出首筆該計劃的銀行按揭申請，由接獲所需申請文件至成功批核，全程1個工作天辦妥。

據醫管局文件顯示，2022年至2023年預算僱員人數逾9.3萬人，按年增加近3%，當中包括6,630名醫生及29,340名護士。

近年，香港出現移民潮，各行業人才流失情況非常嚴重。醫管局為挽留員工而推出的低息貸款計劃，短短幾個月收到超過1,100宗申請，預計將於本月起陸續發出原則上批准書(AIP)。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑相信，經濟復常下，這批醫護客有望成為香港樓市的一股新力軍，為近期市況增添動力。

配合政府「搶人才」方針，醫管局於2021年公布「員工置業貸款計劃」，購買一、二手物業及轉按皆適用，不設樓價限制，最大亮點是息率優惠及高成數按揭配套，幫助員工上車置業或轉按慳息，只要於醫院管理局工作滿3年，便可申請有關計劃，最高可借相等48個月的月薪作置業首期，借款上限600萬元，毋須擔保，利息可低至1厘，還款期最長20年。

「銀行按揭貸款」及「員工置業貸款」總額可高達樓價的90%。該貸款可以用「一按」或「二按」方式簡單去理解，「一按」為銀行按揭貸款，「二按」為員工置業貸款，兩者總按揭成數不能超過九成。

舉個例子，假如公立醫院陳醫生(化名)，月入10萬元，他計劃買入鰂魚涌太古城一個樓價1,000萬元住宅物業，可以先向銀行承造420萬元按揭，然後再向醫管局申請「員工置業貸款」480萬元(月薪48倍)，合共借貸為900萬元。

至於適用於員工置業貸款計劃的「市場年利率」，由醫管局所定，當息率不高於4厘時，因有當局補貼3厘利息，員工只需支付1厘按息。當息率高於4厘，員工便需支付有關按息與3厘利率的息差。加息周期下，建議供樓人士及有意置業人士應留意息口變化。