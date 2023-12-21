壓軸新盤｜本月累沽逾千伙 YOHO WEST膺今年銷售王

謝先生：斥資約600萬元購1伙三房自住，之前三輪均有入票但向隅，已考慮加息因素，認為負擔得起。

截至昨午9時，「YOHO WEST」於19日內累計套現超過55億元。項目第四輪銷售截收5,916票，超額逾19倍。扣除最高13.5%折扣，是次銷售單位折實價331.62萬元起，折實呎價10,844元起。發展商指，整體客源以元朗及天水圍佔約35%；另外約35%來自新界其他區域，約20%來自九龍區；約5%則來自港島區，餘下5%來自專才及外籍人士。

信置逾2億投得大嶼山長沙住宅地

地政總署昨公布，信和置業(083)以約2.04億元投得大嶼山長沙東涌道住宅地皮，近預期下限1.9億元，以最高可建樓面面積約81,806方呎計，每方呎樓面地價約2,492元，創逾7年新低。信置副主席黃永光表示，集團對香港前景及國家發展充滿信心，全力支持大嶼山全面及策略性發展，地皮將興建低密度豪華度假式住宅。信置上周夥拍招商局置地(978)及鷹君集團(041)合組財團以19.34億元投得市區重建局旗下九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，每方呎樓面地價約4,694元。

地皮地盤面積約20.45萬方呎，料提供110伙。中原測量師行執行董事張競達指，地皮只接獲1份標書，存在一定流標風險，最後順利批出，沒有流標顯示政府有因應市況調整底價，並認為是次出價合理，故接受出價。綜合市場消息，地皮截標前不少測量師均下調估值，最新估值約1.9億至4.1億元，每方呎樓面地價約2,323至5,000元。