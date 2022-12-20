外籍業主急搬屋 蝕讓影岸‧紅高層兩房 放盤首日即獲同區客斥675萬接貨

放盤量向來不多的東涌藍天海岸第3期影岸‧紅，新近有一個兩房單位放盤首日，便即獲承接。中原地產東涌映灣園第三分行市務經理張奇瑋表示，本月東涌區買賣氣氛有所改善，暫共錄25宗成交，對比上月同期16宗成交增加56%。當中由該行新近促成的影岸‧紅A座高層F室成交，實用面積539方呎，屬兩房間隔，外望山景及纜車海景，景致開揚，原業主昨日以720萬元放盤，由於屋苑一向少放盤，故甫推出放售即吸引覓盤已一段時間的同區客睇樓，並隨即還價洽購，而且業主肯減價，放盤即日極速以675萬元沽出，折合實用呎價12,523元，減幅約6.3%。