外籍業主急搬屋 蝕讓影岸‧紅高層兩房 放盤首日即獲同區客斥675萬接貨

放盤量向來不多的東涌藍天海岸第3期影岸‧紅，新近有一個兩房單位放盤首日，便即獲承接。中原地產東涌映灣園第三分行市務經理張奇瑋表示，本月東涌區買賣氣氛有所改善，暫共錄25宗成交，對比上月同期16宗成交增加56%。當中由該行新近促成的影岸‧紅A座高層F室成交，實用面積539方呎，屬兩房間隔，外望山景及纜車海景，景致開揚，原業主昨日以720萬元放盤，由於屋苑一向少放盤，故甫推出放售即吸引覓盤已一段時間的同區客睇樓，並隨即還價洽購，而且業主肯減價，放盤即日極速以675萬元沽出，折合實用呎價12,523元，減幅約6.3%。
同區租客趁跌價入市
張奇瑋指，買家為區內租客，見今年樓價回調不少，跟去年相比跌幅逾兩成，故此趁機置業。該家已睇樓一段時間，鍾情影岸‧紅鄰近港鐵站，出入方便，單位間隔亦實用，見近期整體成交加快，加上屋苑放盤少，有感上址條件合適便立即承接。原業主為外籍人士，於2019年12月以745萬元買入上址，因工作地點改變急需搬屋，持貨剛滿3年，現帳面蝕讓70萬元離場，單位期內貶值9.4%；若連同使費計，料原業主實際虧損近約110萬元。他又指，藍天海岸本月暫錄得8宗成交，當中第3期影岸‧紅佔2宗成交，平均實用呎價約11,864元。