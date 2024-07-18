多啦A夢展覽開幕首周末 K11 MUSEA人流升三成 旅客平均消費金額增四成

K11文化藝術區Victoria Dockside再次成為大型盛事首選的全球亮相舞臺，今個夏日迎來香港本年下半年度盛事之一的《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展。多啦A夢與一眾好友已於上周六(13日)起登陸星光大道，並展出全球最高﹑高達12米的多啦A夢充氣雕塑，將尖沙咀海旁轉化成童趣滿溢的奇幻世界。整個活動區域喚起童年回憶，令這風靡全球的漫畫人物再掀熱潮，吸引遊客前往Victoria Dockside朝聖。這股經典熱潮同時刺激消費氣氛，成功帶動位於Victoria Dockside的文化零售地標K11 MUSEA的人流較開展前周末飆升30%，遊客會員銷售額亦增60%，旅客平均消費金額亦上揚40%；餐飲、時裝、體育及電子產品品牌的消售額亦較上周同期升四成至五成，部分餐廳營業額較上周同期更錄得雙倍增長。

自開業以來，一系列大型活動成為推動K11 MUSEA的整體銷售及人流增長的關鍵，於2023年下半年更錄得高達40%同比增幅，創下歷史新高。K11集團創辦人鄭志剛表示，K11文化藝術區Victoria Dockside匯聚藝術、人文及創新於一身，為公眾締造了獨一無二的沉浸式體驗。整個項目不僅帶來蓬勃商機﹑連結社區並展現文化生態圈，更成功打造香港成充滿活力的藝術文化旅遊熱點，有效刺激消費之餘，亦為零售業帶來積極正面的影響，使餐飲、服務性行業、旅行社等行業受益，對振興香港經濟發揮舉足輕重的作用。

經典文化 IP 夏日重現 為港注入活力

鄭志剛指，透過孕育文化IP，K11集團正積極建立可持續發展的商業模式，為香港創造新的長遠發展商機，亦相信香港將以這種商業模式，通過獨特的故事、傳統和藝術展現，成為充滿活力的文化、創意和商業中心。

《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展由創意品牌AllRightsReserved主辦，特此紀念多啦A夢作者藤子．F．不二雄誕生90周年，並在免費入場的戶外展區中展出全球最高、高達12米的多啦A夢充氣雕塑，以及超過30個真人大小的多啦A夢雕塑。多啦A夢熱潮亦遍布K11 MUSEA，室內的「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」將獨家放映為香港度身訂造的原創短篇動畫，更特設互動裝置及原畫複刻作品展示。K11 MUSEA亦與主辦單位聯手打造期間限定店，發售一系列限量版商品，並開設香港首家主題Café，與粉絲歡度盛夏。這全球流行文化中別具代表性的漫畫人物，更與13位香港電影工作者「跨界合作」，相約於Victoria Dockside以漫畫化人形立牌形象現身「100%星光大道」，向香港珍貴輝煌的電影歷史致敬。