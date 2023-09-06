夜市經濟｜核心街舖租務轉旺 銅鑼灣黃金廣場地舖 獲時裝店18萬租用 較高峰期跌逾九成

近期政府致力「搞活搞旺」夜市經濟，並將活動命名為「香港夜繽紛」，務求令香港的晚上「活、動」起來，而此舉亦帶動不少零售商看好消費前景，其中核心區銅鑼灣舖市接連錄得多宗租賣成交個案，市場新近錄得銅鑼灣黃金廣場相連地舖租賃成交，獲時裝店每月以約18萬元承租，新租金較高峰期大幅低約95%。

上述舖位為銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場地下1及2號舖，中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，舖位面積約1,325方呎，剛以約18萬元租出，新租客經營時裝店，並看好銅鑼灣區消費前景，加上該舖位處港鐵銅鑼灣站出入口旁，屬人流必經之地。資料顯示，上址舖位已交吉多月，在疫情期間曾獲口罩品牌以約18萬元短期承租，而早年亦曾獲六福珠寶租用，高峰期月租曾高達約350萬元。

同區舖位連錄租賃成交

近期銅鑼灣零售區舖位交投氣氛明顯轉好，已相繼吸引多個知名零售品牌進駐，當中最為矚目的是京華中心地下連1樓及外牆廣告位，以逾300萬元由國際知名時尚品牌CHANEL租用，近期亦已開幕。同時，駱克道545號逾千呎地舖，亦以呎租約250元獲藥妝店承租。另外，銅鑼灣廣場1期地下15至18號，一個近2,188方呎舖位，亦以呎租約168元獲珠寶品牌租用。黃新宇相信，在政府積極推動夜間經濟的協同效應下，將會吸引更多餐飲及零售品牌進駐舖位市場，當中銅鑼灣等地核心消費區舖市將會先行，預料可正面解決目前舖位空置情況。

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