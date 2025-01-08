大圍爆蝕讓潮 半新樓柏傲莊5年輸121萬 金獅花園銀主盤5年貶值32%｜二手市況

樓價跌勢未止，二手市場劈價及蝕讓成交此起彼落，小業主持貨心態疲弱，大圍近日接連錄得虧損交投，損手金額均超過百萬元。其中半新樓柏傲莊錄得今年首宗成交，高層一房單位以700萬元賣出，樓價5年間帳面虧損121萬元。
中原地產沙田豪宅沙田廣場分行副區域營業經理劉俊杰表示，柏傲莊2A座高層E室，實用面積約322方呎，一房間隔。放盤時叫價約750萬元，議價後以700萬元易手，累減50萬元或約6.7%，呎價約21,739元。
據了解，新買家為區內客，見屋苑交通便利，單位質素高，價錢吸引，即入市單位自住。原業主於2020年以821萬元買入單位，持貨約5年，是次易手帳面蝕121萬元，單位期內貶值約14.7%。柏傲莊位於大圍車公廟路18號，2023年12月入伙，共有3期涉及14座，提供3,090個單位。
金獅花園銀主盤兩房328萬沽
中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行資深區域營業董事龐耀昌指，金獅花園本月錄得3宗成交，最新錄得2期G座中層04室，實用面積約306方呎，兩房間隔。單位以銀主盤形式放盤，日前議價後以328萬元獲承接，呎價約10,719元。
龐耀昌透露，新買家為同區上車客，見屋苑位置方便，價錢吸引，即承接單位自用。據了解，原業主於2020年以約480萬元購入單位，持貨約5年，是次易手帳面損失152萬元，單位期內貶值約31.7%。
美松苑兩房3年轉手蒸發23%
龐耀昌續指，區內居屋美松苑E座高層05室，實用面積約401方呎，兩房間隔。原開價約510萬元，日前議價後減價50萬元或約9.8%，以自由市場價460萬元沽出，呎價約11,471元。
龐耀昌稱，新買家為區內用家，見屋苑少有放盤，業主提供合理議價空間，即承接單位自用。據了解，原業主於2022年以約595萬元購入單位，持貨約3年，是次易手帳面虧損135萬元，單位期內跌價約22.7%。