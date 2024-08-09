大圍香粉寮補地價12億　呎價2328元　新地：發展難度高額外增加發展成本

發展商趁地價仍處低潮期時，積極增加土地儲備。新鴻基地產(016)旗下大圍香粉寮項目最新以12.1億元完成補地價，以可建樓面約52.1萬方呎計算，每方呎樓面補價約2,328元，計劃興建約1,200個住宅單位，預計在2031年落成。新地在不足1個月內連吸3幅新界東北地皮，合共涉資逾23億元。

新地回覆本報查詢指，香粉寮地皮的發展難度高，將額外增加項目的發展成本。集團需負責擴建連接項目的道路、鞏固斜坡、優化排污系統等，所以發展項目的技術要求高於一般項目；而項目發展所需時間亦會較長，預計在2031年落成。

香粉寮地皮鄰近香粉寮新村及恒峰花園，翻查資料，新地早在2007年已購入香粉寮一帶的地皮及後展開規劃等程序，地皮面積42.3萬方呎，可建樓面面積52.1萬方呎，補地價金額為12.13億元，折合每方呎樓面補價約2,328元，計劃興建約1,200個住宅單位。

事實上，連同是次香粉寮項目，新地在不足1個月內連吸3幅新界東北地皮，包括上月以6.19億元投得沙田小瀝源源順圍住宅官地；另以5.16億元完成粉嶺北第10區地皮補地價安排。三幅地皮合共涉資逾23億元，可建樓面接近100萬方呎，預計可興建超過2,000個住宅單位。