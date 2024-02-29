大埔中心兩房5年蝕18% 沙田第一城撤辣當晚錄3成交｜二手市況

同區分支家庭392萬入市大埔中心兩房｜二手蝕讓
撤辣後，大市氣氛提升，交投即時增多。中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄表示，財案公布後，樓市前景明朗化，睇樓及查詢明顯增加，大埔中心於昨晚錄4座中層H室易手，單位建築面積423方呎，實用面積299方呎，採兩房間隔，原開價約428萬元，議價後以392萬元沽出，實用平均呎價13,110元。據了解，新買家為同區分支家庭客，是次入市屬首次置業，原業主則於2019年以478萬元購入單位，持貨5年，現轉手帳面蝕約86萬元，單位期內跌幅約18%。
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沙田第一城兩房395萬沽｜藍籌屋苑
另外，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約59宗成交，按月減少約15%，其中沙田第一城2月暫錄約17宗買賣，屋苑於撤辣當晚連錄3宗成交，包括40座中層E室，單位建築面積395方呎，實用面積284方呎，屬兩房間隔，議價後以395萬元易手，實用平均呎價13,908元。據了解，原業主於2015年以320萬元購入上址單位，持貨9年，現轉手帳面獲利約75萬元或升值約23.4%。
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