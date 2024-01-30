大埔太湖花園兩房 享零死角翠綠球場景｜有樓睇

樓齡31年的大埔太湖花園，位置鄰近港鐵太和站，周邊生活配套齊全，屬區內受歡迎的上車盤之一。屋苑分有2期、合共15座住宅大廈，單位實用面積由最細的355方呎至最大1,236方呎不等，由於屋苑四周有不少康樂綠化場地，故有不少單位可享翠綠開揚景致，視野十分遼闊舒服。