大埔太湖花園兩房 享零死角翠綠球場景｜有樓睇

樓齡31年的大埔太湖花園，位置鄰近港鐵太和站，周邊生活配套齊全，屬區內受歡迎的上車盤之一。屋苑分有2期、合共15座住宅大廈，單位實用面積由最細的355方呎至最大1,236方呎不等，由於屋苑四周有不少康樂綠化場地，故有不少單位可享翠綠開揚景致，視野十分遼闊舒服。
全屋企裝 可省裝修費
現時太湖花園1期11座中層D室放盤，單位實用面積有440方呎，屬兩房開則，業主叫價560萬元，平均實用呎價12,727元。單位座向東北方，是面向大埔運動場，整個綠油油的球場一覽無遺，加上附近的山巒景致，視野非常遼闊舒服。間隔方面，兩房兩廳設計相當四正實用，整體裝修亦算新淨企理，基本上只要稍為修繕便可入住，屬上車好選擇！
放盤單位資料
物業名稱：太湖花園
地址：大埔大埔頭路18號
發展商：中國海外、信置
樓齡：31年
放盤單位：1期11座中層D室 (物業編號：AND843)
叫價：560萬元 (參考市值租金1.32萬元)
實用面積：440方呎 / @12,727元
建築面積：585方呎 / @9,572元
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3SeWQsu
查詢電話：5544 3321 (中原地產大埔海日灣組 李先生)