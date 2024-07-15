大埔太湖花園兩房 望全運動場景 眼睛時刻好放鬆｜有樓睇

位處大埔市中心、鄰近港鐵太和站的太湖花園，屬交通和生活配套完善齊全的傳統大型屋苑，加上屋苑設有大型住客會所，向來吸引用家入市。太湖花園共有2期，目前有1期中層兩房單位放盤，其最大賣點是享有大埔運動場全景，景觀非常吸睛開揚，加上內部裝修頗為新淨，自用或放租皆適合。

採光度高 一室明亮

上述放盤為太湖花園1期10座中層D室，實用面積440方呎，間隔為兩房，最新叫價568萬元，平均實用呎價12,909元。單位座向東北，大廳和其中一間睡房面向大埔運動場，周邊則被翠綠山巒包圍，視野非常遼闊；又因景觀開揚無遮擋，單位室內採光度非常高，一室明亮的感覺非常舒適。此外，單位現時市值租金每月約14,500元，若以叫價568萬元計，租金回報約有3厘。