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地產
2024-07-15 18:45:00

大埔太湖花園兩房 望全運動場景 眼睛時刻好放鬆｜有樓睇

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單位望大埔運動場全景，視野超開揚。

單位望大埔運動場全景，視野超開揚。

位處大埔市中心、鄰近港鐵太和站的太湖花園，屬交通和生活配套完善齊全的傳統大型屋苑，加上屋苑設有大型住客會所，向來吸引用家入市。太湖花園共有2期，目前有1期中層兩房單位放盤，其最大賣點是享有大埔運動場全景，景觀非常吸睛開揚，加上內部裝修頗為新淨，自用或放租皆適合。

單位實用率有75%，間隔闊落四正，十分見使。

單位實用率有75%，間隔闊落四正，十分見使。

採光度高 一室明亮

上述放盤為太湖花園110座中層D室，實用面積440方呎，間隔為兩房，最新叫價568萬元，平均實用呎價12,909元。單位座向東北，大廳和其中一間睡房面向大埔運動場，周邊則被翠綠山巒包圍，視野非常遼闊；又因景觀開揚無遮擋，單位室內採光度非常高，一室明亮的感覺非常舒適。此外，單位現時市值租金每月約14,500元，若以叫價568萬元計，租金回報約有3厘。

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放盤單位資料

物業名稱：太湖花園
地址：大埔頭路18
發展商：中國海外、信置
樓齡：32
放盤單位：110座中層D (物業編號：AMD342)
叫價：568萬元 (參考市值租金約1.45萬元)
實用面積：440方呎 / @12,909
建築面積：585方呎 / @9,709
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/4cF53z9
查詢電話：6470 8866 (中原地產大埔嵐山組 楊先生)