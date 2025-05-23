大埔新盤上然熱賣 中原勇奪佳績 獲發展商宴請海景午宴慶功｜代理動態

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」推售以來銷情理想，中原地產全力配合發展商部署，成功為項目打造亮麗佳績，更獲發展商確認為開售迄今全場銷售總冠軍^ (截至今年5月22日)，發展商對項目取得亮麗銷售成績，感到非常滿意，日前特意於尖沙咀海景飯店設午宴慶功，宴請中原「上然」主區團隊，肯定中原實力。席上大家深度交流，互相學習，相信日後合作會更得心應手，定必再創佳績。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日關稅戰明顯降溫，中美雙方大幅暫緩關稅，受惠於多項利好因素，買家入市信心增加，按息率急跌，供樓負擔進一步減輕，物業市場正式進入供平過租時代，進一步增加租轉買的誘因，同時間帶動投資者入市意欲，即將步入暑假旺季，預期整體租賃成交及租金亦會逐步攀升，租金回報將更為可觀，預料短期內市場以一手主導，本月一手成交量料可達約3,000宗，創14個月新高。