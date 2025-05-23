大埔新盤上然熱賣 中原勇奪佳績 獲發展商宴請海景午宴慶功｜代理動態

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」推售以來銷情理想，中原地產全力配合發展商部署，成功為項目打造亮麗佳績，更獲發展商確認為開售迄今全場銷售總冠軍^ (截至今年5月22日)，發展商對項目取得亮麗銷售成績，感到非常滿意，日前特意於尖沙咀海景飯店設午宴慶功，宴請中原「上然」主區團隊，肯定中原實力。席上大家深度交流，互相學習，相信日後合作會更得心應手，定必再創佳績。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日關稅戰明顯降溫，中美雙方大幅暫緩關稅，受惠於多項利好因素，買家入市信心增加，按息率急跌，供樓負擔進一步減輕，物業市場正式進入供平過租時代，進一步增加租轉買的誘因，同時間帶動投資者入市意欲，即將步入暑假旺季，預期整體租賃成交及租金亦會逐步攀升，租金回報將更為可觀，預料短期內市場以一手主導，本月一手成交量料可達約3,000宗，創14個月新高。
中原地產新界東高級資深營業董事余志偉指，「上然」居住環境舒適，深得買家歡心，位置上鄰近港鐵大埔墟站、科學園及中文大學等，有穩定及持續的優質租客來源，預計入伙後租金回報穩健，近日再配合「上然」Early Summer 折扣置業優惠，預期銷售反應理想。
「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。
「上然」第2期由第1座、第6座及第7座組成，提供682伙，單位實用面積介乎246至797方呎，戶型涵蓋開放式至三房，設有53伙特色單位，包括26伙連花園或平台的單位及27伙頂層連天台單位。今期設有139個住宅停車位，預計關鍵日期為2026年7月31日。