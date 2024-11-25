大埔白石角半新樓3業主勁蝕跳船 樓價合共蒸發883萬｜二手蝕讓

二手蝕讓情況加劇，重災區之一大埔白石角更有半新樓錄得「三連蝕」，樓價合共蒸發883萬元，即平均每個業主要輸近3球離場。
中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，市場錄得白石角嘉熙1座中層C室成交，實用面積約455方呎，兩房間隔。原開價約610萬元，議價後減價60萬元或約9.8%，以550萬元沽出，呎價約12,088元。
徐家倫說，原業主於2018年以約814萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧損約264萬元，物業期內貶值約32.4%。
高層兩房6年轉手慘輸333.5萬
市場消息透露，嘉熙10座高層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，最新以660萬元易手，呎價約13,043元。據悉，原業主於2018年以993.5萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面大蝕333.5萬元，物業期內貶值約33.6%。
另市場消息指，嘉熙3座高層D室，實用面積約463方呎，兩房間隔。原叫價720萬元放盤，經多次調整叫價後，最終以590萬元沽出，累減130萬元或約18.1%，呎價約12,743元。據悉，原業主2018年以875.5萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失285.5萬元，物業期內蒸發32.6%。