大手客欲掃全層 瑧爾暫超購逾8倍 部署本周開賣

市區全新盤加快攻勢！新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」加推2號價單，盡推最後33伙，扣除最高20%折扣後，折實價524.4萬元起，折實平均呎價22,857元。項目周末兩日累收逾600票，以首兩張價單共63伙計算，超額認購逾8倍，當中不乏大手投資者認購全層。項目將於日內上載銷售安排，料本周「晒冷」發售全盤共63伙。
「瑧爾」2號價單包括20伙一房、2伙一房連天台戶、10伙兩房梗廚戶及1伙兩房梗廚連天台戶，實用面積249至380方呎，折實價524.4萬至1,016.8萬元，折實呎價20,979至26,758元。入場單位為11樓A室一房，實用面積249方呎，折實呎價21,060元。價單中20伙標準一房全數折實價低於600萬元，8伙兩房折實價低於900萬元。
新世界指，入票者約30%有意認購全層3伙；另有超過一半為港漂人士。此外，集團特推New World CLUB會員尊尚置業禮遇，凡購買項目可享3%的專屬優惠。
幸薈首批13伙即日沽清
由益兆集團及俊和合作的長沙灣現樓「幸薈」昨招標發售13伙，全數沽清，套現4,802萬元。單位成交價296.6萬至549萬元，當中最高售價為11樓D室兩房，實用面積309方呎，成交呎價17,767元。買家中約50%為自住人士，以同區分支家庭為主；另50%為投資者。
該盤即日「添食」加推2號價單共30伙，扣除最高12%折扣後，折實價293.9萬至606.5萬元，折實呎價15,283至22,000元。同時安排周四(27日)招標發售6伙。
柏景峰加推108伙 422萬入場
由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」加推3號價單共108伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實價422.62萬至950.72萬元，折實呎價14,424至16,448元，折實平均呎價15,438元。入場單位為3座5樓C7室一房，實用面積293方呎，折實呎價14,424元。