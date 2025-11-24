大手客欲掃全層 瑧爾暫超購逾8倍 部署本周開賣

新世界指，New World CLUB會員購買「瑧爾」可享3%的專屬優惠。

市區全新盤加快攻勢！新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」加推2號價單，盡推最後33伙，扣除最高20%折扣後，折實價524.4萬元起，折實平均呎價22,857元。項目周末兩日累收逾600票，以首兩張價單共63伙計算，超額認購逾8倍，當中不乏大手投資者認購全層。項目將於日內上載銷售安排，料本周「晒冷」發售全盤共63伙。

「瑧爾」2號價單包括20伙一房、2伙一房連天台戶、10伙兩房梗廚戶及1伙兩房梗廚連天台戶，實用面積249至380方呎，折實價524.4萬至1,016.8萬元，折實呎價20,979至26,758元。入場單位為11樓A室一房，實用面積249方呎，折實呎價21,060元。價單中20伙標準一房全數折實價低於600萬元，8伙兩房折實價低於900萬元。

新世界指，入票者約30%有意認購全層3伙；另有超過一半為港漂人士。此外，集團特推New World CLUB會員尊尚置業禮遇，凡購買項目可享3%的專屬優惠。