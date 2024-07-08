大興花園企裝兩房筍價放盤 代理：價錢仲有得傾｜有樓睇

近期二手市況較淡靜，有業主為加快沽貨，以筍價開盤吸引買家承接。屯門上車盤大興花園共分2期，全盤由15座住宅大廈組成，主打面積介乎300多至500多呎中小型單位。大興花園鄰近港鐵屯門站，附近亦有商場等配套設施，日常生活便利，故向來不乏手頭資金不多的上車客垂青。

「 3 字頭」上車 兼慳裝修費

現時大興花園1期2座低層G室放盤，單位實用面積394方呎，採兩房間隔，最新叫價380萬元，平均每呎叫價9,645元。單位內櫳裝修企理雅緻，如買家啱用，基本上只要簡單翻新便可入住。此外，單位實用面積雖然不足400呎，但間隔四正，最重要是叫價低水，代理揚言單位屬屋苑目前筍盤之一，而且業主仍有約3%議價空間。總括而言，可以用「3字頭」上車，兼不用「大執」全屋裝修，實屬低門檻上車之選。