大角咀新盤｜Larchwood夥中原按揭推慳息及抗加息優惠

宏安地產(1243)大角咀洋松街單幢新盤Larchwood，將於明日(2日)首輪銷售83伙。宏安地產執行董事程德韻表示，Larchwood截至昨日共收604票，超額認購6倍，入票人士中以年輕夫婦及首置客佔多，她認為市場的剛性需求仍然強勁，並對首輪銷情有信心，將視乎首輪銷情來考慮稍後加推單位及提價。

項目現夥拍中原按揭推出「Larchwood置抵按揭存款相連優惠」。中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次優惠全期按息低至H加1.3厘，封頂上限低至P減2.75厘(現為2.5厘)，屬巿面最優惠的按息水平，計畫兼享按揭存款相連高存息戶，存息與按息一致，存息可高達2.5%，客人以高存息收入抵消按息支出，有效降低淨按息，而此計劃對慳息及抗加息有顯著效果。此外，計畫亦提供特高現金回贈高達貸款額1.8%，按揭成數高達90%，按揭年期長達30年。此外，中原地產更會送出價值1,388元的中秋果籃，予首3名透過該行購入Larchwood的買家。

另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，預計Larchwood首輪銷情最少可售出八至九成單位，而8月份一手成交宗數逾2,000宗，按月升約一倍，料9月份可保持平穩，維持約2,000宗水平。