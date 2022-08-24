大角咀新盤｜ Larchwood首推50伙 開放式折實最平383萬

九龍區新盤戰一觸即發，由宏安地產(1243)發展的大角咀Larchwood今日(24日)公布首張價單，涉50伙，以120天現金付款辦法最高15%折扣優惠計，折實平均呎價20,888元，入場開放式戶售價383.3萬元起。

宏安程德韻：「回到松前價」

執行董事程德韻以「回到松前價」形容首批單位定價，已參考同區項目及同系青衣薈藍，較市價有超過10%的折讓幅度。她透露，本周六(27日)起開放示範單位予公眾參觀，並同步接受認購登記，最快下周開售。

物業發展部營業及市務經理陳永盟稱，首批以定價計市值約2.68億元，涵蓋38伙開放式及12伙一房，實用面積由203至259方呎，折扣售價由383.3萬至591.2萬元，有5伙折扣樓價低於400萬元以下；折實呎價18,448元至23,138元。

入場單位為5樓G室，實用面積206方呎，開放式間隔，折實售價383.3萬元，折實呎價18,607元。至於一房最低售價為5樓J室，實用面積259方呎，折實售價477.8萬元，折實呎價18,448元。

特別推出傢俬禮券優惠 最高 5.8 萬

物業發展部營業及市務高級經理黃文浩指，是次設有4種付款辦法，其中「120天現金輕鬆付款辦法」及「建築期輕鬆付款辦法」提供易上車印花稅優惠，代買家繳付從價印花稅，上限為成交金額3.75%。另外，首張價單特別推出傢俬禮券優惠，當中開放式為2.8萬元，一房為5.8萬元。

Larchwood位處大角咀洋松街62號，單幢式住宅提供187伙，戶型涵蓋開放式及一房，當中開放式佔114伙或約61%，實用面積介乎202至210方呎，一房共56伙，實用面積介乎250至267方呎；另有17伙屬特色單位。該盤預計入伙日期為2024年4月30日，樓花期長約21個月。該盤備有兩個示範單位，涵蓋開放式及一房戶型，設於尖沙咀天文臺道8號1樓，開放時間為中午12時至晚上8時。