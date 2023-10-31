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地產
2023-10-31 07:00:00

大額蝕讓頻現！將軍澳南成重災區 原業主劈價帳輸「4球」離場｜二手蝕讓

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大額蝕讓頻現！將軍澳南成重災區 原業主劈價帳輸「4球」離場｜二手蝕讓

大額蝕讓頻現！將軍澳南成重災區 原業主劈價帳輸「4球」離場｜二手蝕讓

新一份《施政報告》公布樓市「減辣」措施後，二手交投表現仍然平淡，惟蝕讓情況持續，且業主損手幅度擴大。將軍澳南一帶半新屋苑更連錄大幅劈價蝕讓個案。

市場消息指，藍塘傲8座中層A室，實用面積629方呎，三房間隔，坐向西南及正南，享有海景。原開價1,600萬元放售，最終以1,088萬元沽出，呎價約17,297元。

據區內代理透露，原業主放盤期間因應銀行對單位估價不足，而多次調整叫價，最終累減512萬元或32%沽出單位。原業主於20177月以約1,532萬元一手購入單位，持貨超過6年，是次轉手帳面損失444萬元，單位期內跌價近29%

大額蝕讓頻現！將軍澳南成重災區 原業主劈價帳輸「4球」離場｜二手蝕讓

將軍澳南的藍塘傲，有海景三房狠劈512萬元沽出。(資料圖片)

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FULL PAY」入市MONTEREY三房 4年後貶值15%

另一將軍澳南MONTEREY，市場消息透露，屋苑1座低層A室，實用面積約931方呎，屬三房套連儲物室及工人套房，外望可享開揚海景。原開價2,222萬元，最後以1,968萬元沽出，累劈254萬元或約11.4%，呎價約21,139元。

據悉，新買家於《施政報告》公布當日睇樓。原業主於20193月以約2,320.8萬元購入單位，當時以一筆過付清樓價(FULL PAY)形式入市，持貨超過4年，帳面虧損352.8萬元，單位期内貶值約15.2%

大額蝕讓頻現！將軍澳南成重災區 原業主劈價帳輸「4球」離場｜二手蝕讓

MONTEREY三房以1,968萬元沽出，4年間貶值15%。(資料圖片)

柏蔚山錄近年最大宗蝕讓 三房5年跌價「5球」

其他二手大額蝕讓個案，當中較矚目為北角半新樓豪宅柏蔚山，一個三房單位5年帳面大幅跌價「5球」，屬屋苑近年最大宗蝕讓買賣。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，柏蔚山3座高層H室，實用面積約833方呎，屬三房兩廳連主人套房間隔，向南面眺望開揚樓景，以1,800萬元易手，呎價約21,609元。據了解，原業主初時叫價1,950萬元放售單位，最終減價150萬元或約7.7%成交。

據悉，原業主於20186月以約2,300萬元購入單位，持貨超過5年，現轉手帳面損失500萬元，單位期內跌價約21.7%

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大額蝕讓頻現！將軍澳南成重災區 原業主劈價帳輸「4球」離場｜二手蝕讓

柏蔚山一個三房單位5年帳面大幅跌價「5球」，屬屋苑近年最大宗蝕讓買賣。(資料圖片)

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