大額蝕讓頻現！將軍澳南成重災區 原業主劈價帳輸「4球」離場｜二手蝕讓

據區內代理透露，原業主放盤期間因應銀行對單位估價不足，而多次調整叫價，最終累減512萬元或32%沽出單位。原業主於2017年7月以約1,532萬元一手購入單位，持貨超過6年，是次轉手帳面損失444萬元，單位期內跌價近29%。

市場消息指，藍塘傲8座中層A室，實用面積629方呎，三房間隔，坐向西南及正南，享有海景。原開價1,600萬元放售，最終以1,088萬元沽出，呎價約17,297元。

新一份《施政報告》公布樓市「減辣」措施後，二手交投表現仍然平淡，惟蝕讓情況持續，且業主損手幅度擴大。將軍澳南一帶半新屋苑更連錄大幅劈價蝕讓個案。

將軍澳南的藍塘傲，有海景三房狠劈512萬元沽出。(資料圖片)

「 FULL PAY 」入市 MONTEREY 三房 4 年後貶值15%

另一將軍澳南MONTEREY，市場消息透露，屋苑第1座低層A室，實用面積約931方呎，屬三房套連儲物室及工人套房，外望可享開揚海景。原開價2,222萬元，最後以1,968萬元沽出，累劈254萬元或約11.4%，呎價約21,139元。

據悉，新買家於《施政報告》公布當日睇樓。原業主於2019年3月以約2,320.8萬元購入單位，當時以一筆過付清樓價(FULL PAY)形式入市，持貨超過4年，帳面虧損352.8萬元，單位期内貶值約15.2%。