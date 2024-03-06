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地產
2024-03-06 15:30:00

天水圍俊宏廣場地舖放售 意向價2880萬元｜舖位市況

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天水圍俊宏廣場地舖放售 意向價2880萬元｜舖位市況

俊宏廣場地下L21號舖，面積約448方呎，連租約出售。(中原工商舖提供)

政府積極發展「北部都會區」，期望將香港與大灣區對接，並將天水圍與鄰近地區定位成高端專業服務和物流樞紐，天水圍區將成為人口增長最活躍地區之一，料對當區產生強勁剛性需求。隨著該區民生消費力日益增加，不少投資者亦關注新界西北區工商舖前景，當中民生舖位價值穩健，有業主隨即趁勢放售區內特色商場俊宏廣場地舖，並由中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，項目意向價約2,880萬元。

現由小食店月租約8萬元

中原(工商舖)商舖部分區營業董事梁秀娥表示，天水圍天瑞路88號俊宏廣場地下L21號舖，面積約448方呎，意向價約2,880萬元，平均呎價約6.4萬元，單位連租約出售，現時由小食店以每月約8萬元承租，新買家可享回報約3.3厘。梁秀娥補充，原業主於20212月以約2,420萬元購入，若今次成功售出，料可賺約460萬元或19%

梁秀娥稱，該舖座落於民生住宅區，毗鄰濕地公園站，為區內特色商場之一，鄰近多個公私營屋苑，如：天逸邨、天澤邨、天恒邨及新鴻基地產(016)大型住宅項目「Wetland Seasons Park」及「Wetland Seasons Bay」，人流不俗，為該區帶來強勁消費力，支持其造價向好。同時，天水圍區位處北部都會區重點發展區域之一，不單有同區街坊生意作基礎，未來亦可受惠跨區顧客的支持，屬「進可攻退可守」的投資項目，相信此舖位會吸引投資者積極洽購。

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