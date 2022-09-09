天水圍新盤｜多圖！Wetland Seasons Bay第3期4個現樓示位曝光 三房飽覽濕地公園景致

天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期4個現樓示位曝光 三房飽覽濕地公園景致

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期毗鄰香港濕地公園，盡享低密度生活空間，遠眺深圳灣及南山景色。項目設有4個交樓標準現樓示範單位，實用面積介乎409至553方呎，分別屬兩房及三房間隔，大門均設有電子門鎖。發展商透露，項目最快下周公布首張價單，示範單位將於開價後正式開放參觀。(圖：蘇文傑) 第 6B 座 6 樓 B5 室 單位屬三房間隔，實用面積553方呎，入屋為約17方呎玄關，長形客廳設計，落地玻璃外連23方呎露台，提升室內採光度，可俯瞰濕地公園景致。開放式廚房設有廚櫃，收納空間充裕，並配備基本家電，包括抽油煙機、蒸焗爐、洗衣乾衣機、雪櫃及電磁爐等。兩間睡房均屬正方形開則；而主人睡房外連17方呎工作平台，開則方正，擺置雙人床後空間仍然寬敞，大玻璃窗設計增強採光度，主人浴室附基本設備，採浴缸設計，客廁為企缸設計，均不設窗戶。

6B 座 6 樓 C1 室 單位屬兩房間隔，實用面積458方呎，長形客廳設計，落地玻璃外連23方呎露台。入屋左邊為浴室，企缸設計，不設窗戶。右邊為開放式廚房。主人睡房外連17方呎工作平台，而另一間睡房屬正方形開則。

第 6A 座 3 樓 A8 室 單位屬兩房連儲物房間隔，實用面積449方呎，單位不設玄關，長形客廳設計，外連23方呎露台，望內園景，兩間睡房分布於單位兩邊，開則方正，住戶易於擺放家具。值得一提，位於主人睡房旁的儲物室設有窗口。開放式廚房備有廚櫃，工作枱面空間充裕，配備基本家電，包括抽油煙機、蒸焗爐、洗衣乾衣機、雪櫃及電磁爐等。浴室不設窗戶，企缸設計。