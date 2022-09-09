天水圍新盤｜多圖！Wetland Seasons Bay第3期4個現樓示位曝光 三房飽覽濕地公園景致

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期毗鄰香港濕地公園，盡享低密度生活空間，遠眺深圳灣及南山景色。項目設有4個交樓標準現樓示範單位，實用面積介乎409至553方呎，分別屬兩房及三房間隔，大門均設有電子門鎖。發展商透露，項目最快下周公布首張價單，示範單位將於開價後正式開放參觀。(圖：蘇文傑)
第6B座6樓B5室
單位屬三房間隔，實用面積553方呎，入屋為約17方呎玄關，長形客廳設計，落地玻璃外連23方呎露台，提升室內採光度，可俯瞰濕地公園景致。開放式廚房設有廚櫃，收納空間充裕，並配備基本家電，包括抽油煙機、蒸焗爐、洗衣乾衣機、雪櫃及電磁爐等。兩間睡房均屬正方形開則；而主人睡房外連17方呎工作平台，開則方正，擺置雙人床後空間仍然寬敞，大玻璃窗設計增強採光度，主人浴室附基本設備，採浴缸設計，客廁為企缸設計，均不設窗戶。
6B座6樓C1室
單位屬兩房間隔，實用面積458方呎，長形客廳設計，落地玻璃外連23方呎露台。入屋左邊為浴室，企缸設計，不設窗戶。右邊為開放式廚房。主人睡房外連17方呎工作平台，而另一間睡房屬正方形開則。
第6A座3樓A8室
單位屬兩房連儲物房間隔，實用面積449方呎，單位不設玄關，長形客廳設計，外連23方呎露台，望內園景，兩間睡房分布於單位兩邊，開則方正，住戶易於擺放家具。值得一提，位於主人睡房旁的儲物室設有窗口。開放式廚房備有廚櫃，工作枱面空間充裕，配備基本家電，包括抽油煙機、蒸焗爐、洗衣乾衣機、雪櫃及電磁爐等。浴室不設窗戶，企缸設計。
第6A座3樓A6室
單位屬兩房間隔，實用面積409方呎，單位不設玄關，長形客廳設計，外連23方呎露台，望內園景，兩間睡房分布於單位兩邊，主人睡房外連17方呎工作平台。開放式廚房位處左邊，配備基本家電，浴室位處右邊，企缸設計，不設窗戶。
Wetland Seasons Bay第3期設有住客會所，名為「Club Seasons by the Bay」，會所連戶外綠化園林總面積逾30.3萬方呎，當中逾26.5萬方呎為戶外綠化園林面積。特設逾2,800方呎的複式空中會所，住戶可從高處俯瞰濕地公園怡人景觀。空中會所更引入共享概念，提供室內外的共享空間，分別有「蔚林雅座」、「楓林雅座」及「多用途雅座」，另天台層設有戶外「天際休憩區」。此外，特別打造「多用途活動室」，作舉辦小型會議或派對之用。
Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎。項目自設佔地約3萬方呎的商業舖位，提供約20個商舖。