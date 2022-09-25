天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期原價加推43伙 折實最平506萬

雷霆(左)認為，金管局下調壓測要求有助不少剛需買家，如租客的入市壓力減輕。(蘇文傑攝)

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期上周四(22日)首輪推售80伙成功即日沽清，有見市場上向隅客眾多，今日(25日)原價加推第3號價單，涉43伙，扣除最高13.5%折扣後，折實售價由約506.21萬元起，折實平均呎價14,745元。

入場單位為 353 方呎一房

新地代理總經理胡致遠指，新加推的43伙市值逾3.1億元，單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎311至651方呎，定價由585.21萬至1,001.07萬元，呎價介乎15,235元至19,932元。扣除最高13.5%折扣後，折實售價由約506.21萬至865.93萬元，折實呎價介乎13,178元至17,241元。

最低售價為6B座2樓A6單位，實用面積353方呎，一房間隔，折實售價約506.21萬元，折實呎價14,430元。最低呎價為6B座1樓B7單位，實用面積651方呎，三房間隔，折實售價約857.89萬元，折實呎價13,178元。

胡致遠稱，短期內公布銷售安排，料周內展開次輪銷售。

雷霆：不認為降壓力測試屬「減辣」

金管局上周五(23日)向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求，由現時的「加3厘」下調至「加2厘」，有關調整適用於所有物業按揭貸款，即時生效。新地副董事總經理雷霆認為，上述變動並非屬「減辣」，只是金管局參考目前的利率環境及按息走勢而作出決定。他表示，下調壓測要求有助不少剛需買家，如租客的入市壓力減輕，加上本港入境限制逐漸放寬，香港經濟復甦在望，相信可加強市民置業信心。

另外，雷霆透露集團部署第四季推售元朗現樓項目PARK YOHO Bologna，以及大埔白石角Silicon Hill第2期。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。