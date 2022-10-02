天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期周四開賣80伙 折實價506萬起

新界上車新盤市場反應理想，發展商積極推貨應市。新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期上周五(9月30日)次輪開售80伙，當中價單形式推售50伙，即日售出49伙或98%單位，有見向隅客眾多，即晚加推第4號價單，涉39伙，並於今日(2日)公布最新銷售安排，將於本周四(6日)展開第三輪推售。

新地副董事總經理雷霆表示，項目將於周三(5日)正午12時截票，並於同日進行抽籤。他指，近期本港入境限制及社區隔離逐漸放寬，經濟復甦在望，雖然美國聯儲局加息，惟本港按揭利率的加幅輕微，加上金管局放寬壓力測試要求，相信增強提升市民置業信心。

折實平均呎價 14516 元

新地代理總經理胡致遠稱，周四開賣的80伙，當中45伙以價單形式發售，單位戶型涵蓋一房至三房，以定價計市值近3.3億元。扣除最高13.5%折扣優惠後，單位折實售價由506.82萬至860.98萬元，折實呎價介乎13,016元至15,866元，折實平均呎價14,516元。最低售價為6B座2樓C6單位，實用面積349方呎，屬一房連儲物房(開放式廚房)間隔，折實售價506.82萬元，折實呎價14,522元。同日另以招標形式發售35伙，為別墅單位及頂層特色戶。

該盤上周五晚加推的39伙，實用面積介乎389至651方呎。價單定價由687.15萬至1,074.17萬元，呎價介乎15,048元至18,343元。單位折實售價由594.38萬至929.16萬元，折實呎價介乎13,016元至15,866元。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。