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2022-09-19 17:58:15

天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期周四首賣80伙 折實價496萬入場

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天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期周四首賣80伙 折實價496萬入場

天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期周四首賣80伙 折實價496萬入場

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay3期落實首輪銷售安排，新地代理總經理胡致遠表示，將於本周四(22)推售80伙，周三(21)中午截票，同日晚上進行抽籤。該盤至今累收逾900票，超額認購逾10倍。

Wetland Seasons Bay3期至今推出兩張價單，合共142伙，惟首輪只撥出80伙發售。該80伙以定價計市值約6億元，單位戶型涵蓋一房至三房，扣除最高13.5%折扣優惠後，折實售價由496.8萬至884.5萬元，折實呎價介乎13,008元至17,081元。最低售價為6A2B7室，實用面積356方呎，一房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價13,955元。最低呎價為6B1B6室，實用面積667方呎，三房間隔，折實售價867.62萬元，折實呎價13,008元。他稱，銷售當日將分為AB兩組，A組涉17伙指定單位，買家須最少認購1伙或認購最多4伙；B組買家則認購最多2伙。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位

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