天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期次輪暫收800票 中原特設全新旗艦店

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期將於本周五(30日)次輪開賣80伙，當中價單形式推售50伙，另30伙採招標形式發售。新地代理總經理胡致遠表示，截至昨晚暫錄得約800票，超額認購15倍，當中以新界區客為主，佔約75%；明日(29日)中午12時截票。

胡致遠指，同系列Wetland Seasons Bay第2期今日再錄得一宗別墅戶招標售出個案，單位為別墅RV6的2樓A單位，實用面積796方呎，成交金額1,082.2萬元，呎價13,613元。他補充，該盤本月迄今累售10伙別墅單位。

為配合Wetland Seasons Bay第3期銷售部署以及瞄準入伙商機，中原地產特意增設全新「Wetland Seasons Bay旗艦店」，面積約600多方呎，毗鄰住戶出入口及輕鐵站、巴士站等主要交通工具，配合特闊門面作廣告宣傳。

陳永傑：料本月全月可錄 800 宗一手成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，據一手住宅物業銷售資訊網資料，本月全港新盤暫錄得逾500宗成交，預計全月一手成交量可達800宗水平。放寬措施推出後，市場氣氛漸見改善，本星期貨尾新盤承接氣氛造好，加上新界區焦點全新盤反應熱烈，料將激發潛在購買力回歸市場；預期下月內地有機會推出更明確的救市措施，本港新一份施政報告料亦利好樓市，相信發展商會把握時機積極推盤，下月一手成交可望達1,500宗，較本月增逾八成。

Wetland Seasons Bay 已錄約 60 宗租賃成交

中原地產屯門、元朗、天水圍及青山公路高級資深營業董事方啟明稱，Wetland Seasons Bay 第1及2期今年7月陸續收樓入伙，迄今錄得約60宗租賃成交，實用呎租平均普遍達32至34元，租金回報率約逾2厘。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。