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地產
2023-11-15 20:58:35

天水圍YOHO WEST樓書出爐 提供1393伙 面積245至1073呎│新盤樓書

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位於天水圍市地段第23號、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目分2期發展，合共提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉及1,393伙，周三(15)正式上載售樓說明書，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎2451,073方呎，項目預計入伙日期為2024930日。

項目第一期由第2座及第3座樓高38層住宅大樓組成，各座細分為AB兩翼。第2A2B座標準樓層每層設有7伙，設有3部升降機；而第3A座標準樓層每層設13伙，而3B座則設10伙，兩座同樣每層設有4部升降機。

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標準分層單位共設10種戶型

戶型分布方面，標準分層單位共設有10種戶型，涵蓋開放式至三房，單位實用面積介乎約266至約696方呎。標準分層單位中的開放式廚房單位涵蓋開放式、一房、一房連儲物房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔；而標準廚房單位涵蓋兩房及三房(一套)連工作間間隔。另提供42伙特色單位，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎2451,073方呎。

全盤面積最細單位為3B3B11室，實用面積245方呎，連164方呎平台，開放式間隔；面積最大單位為2A46SIMPLEX 1A室，實用面積1,073方呎，連376方呎平台，四房間隔。

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標準分層單位共設有10種戶型，涵蓋開放式至三房。

YOHO WEST」停車場設於地庫，提供164個住宅停車位。項目自設住客會所「YOHO HOUSE」，會所連戶外園林總面積約10萬方呎，配備超過30項設施及服務。據發展商透露，物業管理費預計每方呎約4.3

即睇天水圍天榮站YOHO WEST最新資訊 (House730)

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「YOHO WEST」預計入伙日期為2024年9月30日。(資料圖片)

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