天水圍YOHO WEST樓書出爐 提供1393伙 面積245至1073呎│新盤樓書

位於天水圍市地段第23號、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目分2期發展，合共提供1,976伙，第1期「YOHO WEST」涉及1,393伙，周三(15日)正式上載售樓說明書，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎，項目預計入伙日期為2024年9月30日。

項目第一期由第2座及第3座樓高38層住宅大樓組成，各座細分為A、B兩翼。第2A及2B座標準樓層每層設有7伙，設有3部升降機；而第3A座標準樓層每層設13伙，而3B座則設10伙，兩座同樣每層設有4部升降機。