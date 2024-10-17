天瀧夥中銀香港推按揭優惠 買家可享豁免6個月管理費｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」夥拍中國銀行(香港)為準買家提供多項優惠，包括可獲邀晉身成為中銀香港「私人財富」客戶，合資格客戶更可享「豁免6個月管理費」優惠。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，即日(17日)起至2025年3月31日，中銀香港「私人財富」客戶透過中銀香港「置業專家」手機應用程式、中銀香港手機銀行或中銀香港網頁內的「即時按揭申請」服務，申請「天瀧」指定一手住宅單位按揭且申請貸款金額為100萬元或以上，可享免6個月管理費優惠，優惠價值由約4萬至約5萬元不等。

買家可享8.8萬理財獎賞 中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，中銀香港一直致力提供多元化按揭方案以滿足置業人士的需要，繼去年率先為「天瀧」準買家提供綠色按揭計劃，讓準買家體驗無紙化、數碼化按揭服務，共建綠色未來。現「天瀧」準買家更可獲邀晉身成為中銀香港「私人財富」客戶，享個人化按揭諮詢及按揭特快一天批核等服務，同時專享超過8.8萬元理財獎賞及理財服務體驗。首10位成功申請按揭的客戶，更可額外獲贈熊貓金幣一枚。