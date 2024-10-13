天璽．天次輪即日沽清238伙 提價2-3%加推 折實最平509萬｜啟德新盤

今年新盤票王銷情繼續熾熱，新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」昨日(12日)展開次輪銷售238伙，新地副董事總經理雷霆表示，全數單位即日沽清，形容為銷情「勢不可擋」，現場所見向隅客比起首輪銷售時更多，故決定加推第5號價單，涉及149伙，維持最高折扣13.5%，折實售價由509.55萬元起，折實呎價由18,826元起，折實平均呎價22,808元，較對上4號價單22,223元高約2.6%；部分單位輕微加價2%至3%。

8 日累沽逾 460 伙 吸金 40 億

雷霆指，項目於8日內售出超過460伙，套現逾40億元。他認為，減息周期開始，中央大力支持提振經濟，樓市於第四季復蘇步伐有望加快。過去一周「天璽．天」銷情熾熱，同系其他樓盤如「海璇」及「天璽．海」亦錄得成交，造價理想，而明日(14日)「The YOHO Hub II」展開新一輪銷售，集團繼續「推盤停不了」。

新地代理總經理胡致遠稱，新加推的第5號價單，單位分布於第3座、5座及6座，包括24伙開放式、58伙一房、59伙兩房，以及8伙三房，實用面積介乎236至692方呎。單位定價由589萬至2,185.78萬元，呎價介乎21,765元至31,863元。扣除最高13.5%折扣後，單位折實售價由509.55萬至1,890.69萬元，折實呎價介乎18,826元至27,561元。入場單位為第5座12樓B6單位，實用面積236平方呎，開放式間隔，折實售價509.55萬元，折實呎價21,591元。他續稱，項目會視乎收飛情況，最快本周末進行第三輪銷售。