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地產
2024-09-21 12:00:00

天璽．天示範單位｜一房及兩房有得睇 多項伸縮裝置 巧妙利用空間(多圖有片)｜啟德新盤

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天璽．天示範單位｜一房及兩房有得睇 多項伸縮裝置 巧妙利用空間(多圖有片)｜啟德新盤

天璽．天示範單位｜一房及兩房有得睇 多項伸縮裝置 巧妙利用空間(多圖有片)｜啟德新盤

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新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」設有6個示範單位，實用面積介乎2991,991方呎，戶型涵蓋一房至四房間隔。包括以第320A2室為藍本改造的交樓標準示範單位，實用面積443方呎，兩房間隔。

單位採開放式廚房設計，不設玄關，入室右側為一整面儲物櫃，設內嵌式雪櫃，附有移動式換鞋凳，櫥櫃內亦有可伸縮式操作檯，合理利用空間。一間睡房呈長方形設計，預留位置擺放衣櫃；另一睡房間隔方正，均與客飯廳同坐向，部分高樓頂設計，增大空間感。客廁淋浴間以玻璃門作乾濕分離設計，不設有窗戶。

⇊天璽．天示範單位｜320A2 交樓標準兩房⇊

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另外，以第536G室為藍本改造的交樓標準示範單位，實用面積614方呎，兩房間隔。入室左側為開放式廚房，不設有玄關，採深木色儲物櫃，以操作櫃檯隔開客飯廳，側邊設有調料置物架。客飯廳空間諾大，玻璃趟門連接31方呎露台。睡房位於同側，主人房與書房相連，主人房浴室及客廁均為暗廁。

⇊天璽．天示範單位｜536G 交樓標準兩房⇊

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「天璽．天」還提供一個以第520A2室為藍本改造的交樓標準示範單位，實用面積299方呎，一房間隔。客飯廳長形開則，開放式廚房配備可伸縮式操作檯，以及多個木色系儲物櫃。睡房布局方正，需經由睡房進入浴室，以木門分隔。

⇊天璽．天示範單位｜520A2 交樓標準一房⇊

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「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。

即睇啟德天璽．天最新資訊 (House730)

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