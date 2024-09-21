天璽．天示範單位｜一房及兩房有得睇 多項伸縮裝置 巧妙利用空間(多圖有片)｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」設有6個示範單位，實用面積介乎299至1,991方呎，戶型涵蓋一房至四房間隔。包括以第3座20樓A2室為藍本改造的交樓標準示範單位，實用面積443方呎，兩房間隔。

單位採開放式廚房設計，不設玄關，入室右側為一整面儲物櫃，設內嵌式雪櫃，附有移動式換鞋凳，櫥櫃內亦有可伸縮式操作檯，合理利用空間。一間睡房呈長方形設計，預留位置擺放衣櫃；另一睡房間隔方正，均與客飯廳同坐向，部分高樓頂設計，增大空間感。客廁淋浴間以玻璃門作乾濕分離設計，不設有窗戶。