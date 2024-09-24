「天璽．天」周邊配套 「天璽．天」以6星級地標式酒店設施為設計概念，雙會所共設三大區域，分別為設於逾100米高空的空中會所「天上天CLUB SKYWALK」、天際空中花園「Sky Garden」及平台會所「天中庭CLUB SKYLINK」，三大區域連戶外綠化園林空間總面積逾10萬方呎，提供近20項多元化設施。雙會所共提供3大泳池，屬區內罕有設計。位於31樓的空中會所「天上天CLUB SKYWALK」特設約50米半戶外無邊際泳池「星空泳池」；平台會所「天中庭CLUB SKYLINK」另有約30米長的室外園林游泳池「Oasis Pool」，並設有「日光雅座Sun Terrace」及「池畔觀景台The Outlook」；以及約20米長的室內遊泳池。另外，雙會所設有雙宴會廳、室内健身室、兒童專屬戶外小天地、戶外BBQ燒烤區、戶外園林等。 項目由新地旗下Infinite Carat Living Limited作物業管理，每呎管理費約5. 58元，提供四大服務。包括提供五星級酒店米芝蓮定製餐廳服務；與教育機構合作，提供學術指導服務，升學指導諮詢服務，創意發展教育活動及工作坊活動；設一站式管家服務，包括專業房間整理服務和代辦租售服務；以及特设專屬手機應用程式。 交通方面，項目享「15分鐘港九核心商業區經濟圈」，擁「一線三隧」優勢，由項目驅車出發，東行約5分鐘可達九龍東核心商業區；西行預計只需約8分鐘直達西九龍核心商業區及高鐵站；約12分鐘達中環國際金融中心；南行經紅磡海底隧道約9分鐘可達會展。 「天璽．天」前臨啟德車站廣場，為區內最高私人住宅項目，最高達170米，更是區內唯一可全天候無縫連接港鐵啟德站。項目自設24萬方呎基座商場，屬區內最大住宅基座商場，住戶亦可經行人隧道貫通左連的商場「AIRSIDES」，連同右鄰的「THE TWINS雙子匯」，組成匯聚旗艦級購物娛樂的「3分鐘都會核心生活圈」。區內首個大型商場AIRSIDE去年已正式營運，佔地190萬方呎，有超過40間食肆。另外，K11啟德零售館預計最快年內落成，佔地逾70萬方呎，主建築共3座，每座最多有5層，將雲集超過200家零售及餐飲店舖，為市民提供一站式運動與休閒、娛樂及購物體驗。「The Twins雙子匯」的Tower I及Tower II預計今年9月開幕，建築面積約110萬方呎，將提供國際奢侈品、美妝、時尚服飾，以及生活消閒等包羅萬有的商品類別及服務。 至於校網，「天璽．天」小學為34校網，中學屬九龍城區。 即睇啟德天璽．天最新資訊 (House730)