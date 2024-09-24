奉行「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)旗下啟德地王新盤「天璽．天」9月強勢登場，屬區內唯一可全天候無縫連接港鐵啟德站項目，以空中花園分隔設四大區域，凸顯豪宅尊貴氣質。am地產特意為讀者準備「天璽．天」懶人包，一文睇清「天璽．天」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。
天璽．天戶型分布、平面圖、車位
「天璽．天」第1期提供906伙，實用面積介乎236至3,936方呎，戶型涵蓋開放式至四房。項目由3座住宅大樓組成，包括第3座、第5座和第6座；以空中花園為分界設4大區域，分別為Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower，以及Apex Tower。
項目第3座5樓至28樓，以及第5座和第6座5樓至30樓空中花園對落的低層區域「Elite Zone」提供718伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎236至887方呎。另外，空中花園對上三個高層區域提供188伙，入場戶型由兩房起，主打三房及四房，實用面積介乎445至3,936方呎。當中第3座32樓至50樓「Peak Tower」，涉及60伙；第5座及第6座32樓至42樓「Pinnacle Tower」及「Apex Tower」，分別涉及約60伙及約68伙。
戶型分布方面，一房佔44%最多，其次為兩房涉37%，開放式佔13%，而兩房連儲物房及四房一套連工作間則各涉3%。低層區域A室單位坐向朝南，外望啟德區內市景，B室單位坐向朝北，可望獅子山景；第3座「Peak Tower」A室及B室，第5座「Pinnacle Tower」及第6座「Apex Tower」A至C室坐向朝南，外望啟德區內市景；第3座「Peak Tower」C室及D室、第5座「Pinnacle Tower」D至G室和第6座「Apex Tower」D至H室坐向朝北，可望獅子山景。
「天璽．天」第1期提供28伙特色單位，均位於高層區域，包括2伙頂層複式特色戶，為第3座「Peak Tower」的49樓及50樓B室，實用面積3,936方呎，連1,280方呎平台和610方呎天台，天台擁私人泳池，亦屬全盤面積最大單位。至於面積最細單位包括第5座「Elite Zone」6樓B6室，實用面積236方呎，開放式間隔。
項目停車位位於地下2層和3層，共提供334個住宅停車位。項目預計關鍵日期為2025年6月30日。「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。
天璽．天示範單位｜一房及兩房有得睇 多項伸縮裝置 巧妙利用空間(多圖有片)｜啟德新盤
⇊天璽．天平面圖⇊
天璽．天示範單位
「天璽．天」第1期設有6個示範單位，實用面積介乎299至1,991方呎，戶型涵蓋一房至四房間隔。包括1伙連裝修經改動四房，以第6座36樓A室為藍本改造，實用面積909呎，將一間睡房墻體拆除並作客廳，令空間更寬敞。
單位以木色系為主調，入室左側設有玄關，向前可見飯廳，擺放有橢圓形餐桌，配備6人餐桌椅，墻面以樹枝狀裝飾作點綴，與串珠式吊燈相呼應，光線充足明亮。客廳改造後面積增大，外連42方呎露台，原睡房位置增設一個L型座位區，另一邊擺放有及長梳化，富有設計感。廚房採梗廚設計，設大理石工作檯面和金色鏡面儲物櫃。另外三間睡房與客飯廳同座向，主人房設有套廁，梳妝檯前設有全身鏡，睡床靠近窗邊擺放，可三面落床，配備有開放式衣架。
另提供1個以第6座36樓A室為藍本改造的交樓標準四房，實用面積909呎，客飯廳呈長方形，以玻璃趟門連接42方呎露台。單位採梗廚設計，墻面使用深灰色大理石，操作空間寬敞，配備嵌入式雪櫃和烤箱。全部睡房均與客飯廳同座向，其中一間睡房面積偏細，可改造為書房使用，主人房套廁設有浴缸，客廁採乾濕分離設計。
天璽．天示範單位｜1991呎四房擁巨廳 設私人升降機大堂(多圖有片)｜啟德新盤
以第3座46樓B室為藍本改造的交樓標準示範單位，採四房間隔，實用面積達1,991方呎。單位設有私人升降機大堂，等候區擺放有梳化；入室可見巨大客飯廳，以玻璃趟門連接118方呎露台，配置可變色燈帶，營造氛圍感。單位採梗廚設計，黑色經典組合櫥櫃，儲物空間充足，放置有雙人大理石吧檯桌椅，烹飪區及洗滌區分隔兩邊，操作空間寬闊，採光明亮。工作間擺放組合式收納櫃，靈活運用。睡房方正實用，均與客飯廳同坐向，主人房擁角窗設計，光線充足，以黑色趟門連接套廁，套廁內設有梳妝檯，附有窗戶方便通風透氣，客廁則為暗廁設計。
以第3座20樓A2室為藍本改造的交樓標準示範單位，實用面積443方呎，兩房間隔。單位採開放式廚房設計，不設玄關，入室右側為一整面儲物櫃，設內嵌式雪櫃，附有移動式換鞋凳，櫥櫃內亦有可伸縮式操作檯，合理利用空間。一間睡房呈長方形設計，預留位置擺放衣櫃；另一睡房間隔方正，均與客飯廳同坐向，部分高樓頂設計，增大空間感。客廁淋浴間以玻璃門作乾濕分離設計，不設有窗戶。另外，以第5座36樓G室為藍本改造的交樓標準示範單位，實用面積614方呎，兩房間隔。入室左側為開放式廚房，不設有玄關，採深木色儲物櫃，以操作櫃檯隔開客飯廳，側邊設有調料置物架。客飯廳空間諾大，玻璃趟門連接31方呎露台。睡房位於同側，主人房與書房相連，主人房浴室及客廁均為暗廁。「天璽．天」還提供一個以第5座20樓A2室為藍本改造的交樓標準示範單位，實用面積299方呎，一房間隔。客飯廳長形開則，開放式廚房配備可伸縮式操作檯，以及多個木色系儲物櫃。睡房布局方正，需經由睡房進入浴室，以木門分隔。
天璽．天示範單位｜909呎經改動四房 客廳空間寬敞 盡顯溫馨奢華｜啟德新盤
示範單位地址：環球貿易廣場 (ICC)
「天璽．天」價單
首張價單：提供182伙 折實平均呎價19668元
「天璽．天」於9月23日公布首張價單，涉及182伙，設有2種付款計劃，以「現金付款計劃」計算，提供最高折扣13.5%，折實售價由476.51萬至1,763.8萬元，折實呎價17,015元至24,042元，折實平均呎價19,668元。首批售價最低單位為第5座5樓B5室，實用面積240方呎，開放式間隔，折實售價476.51萬元，折實呎價19,855元。呎價最低單位為第5座5樓A8室，兩房間隔，實用面積509方呎，折實售價866萬元，折實呎價17,015元。
翻查資料，新地於2018年5月以251.61億元投得「天璽．天」項目地皮，創下住宅官地最高紀錄，以最高可建樓面約141萬方呎計，每方呎樓面地價達17,776元。未計及建築等成本，現時首張價單折實平均呎價與「麵粉價」相差約10.6%，較當年市場預期落成後開售呎價逾3萬元，更大幅低出超過三成；新地當時稱整個項目預計投資額約400億元，以最高可建樓面面積計算，即平均每方呎超過2.8萬元。
新地副董事總經理雷霆形容首批單位屬「核心超值價」，表示定價已考慮樓盤條件及市況，並且以買家性價比為先。被問及該定價是否有利潤，他稱，項目分兩期發展，第1期「暫時未咁快計到數」，該盤屬乘勢而出，最快10月進行開售。
天璽．天第1期樓書曝光！涉906伙 最大頂層複式戶近4000呎 擁私人泳池｜啟德新盤
「天璽．天」周邊配套
「天璽．天」以6星級地標式酒店設施為設計概念，雙會所共設三大區域，分別為設於逾100米高空的空中會所「天上天CLUB SKYWALK」、天際空中花園「Sky Garden」及平台會所「天中庭CLUB SKYLINK」，三大區域連戶外綠化園林空間總面積逾10萬方呎，提供近20項多元化設施。雙會所共提供3大泳池，屬區內罕有設計。位於31樓的空中會所「天上天CLUB SKYWALK」特設約50米半戶外無邊際泳池「星空泳池」；平台會所「天中庭CLUB SKYLINK」另有約30米長的室外園林游泳池「Oasis Pool」，並設有「日光雅座Sun Terrace」及「池畔觀景台The Outlook」；以及約20米長的室內遊泳池。另外，雙會所設有雙宴會廳、室内健身室、兒童專屬戶外小天地、戶外BBQ燒烤區、戶外園林等。
項目由新地旗下Infinite Carat Living Limited作物業管理，每呎管理費約5. 58元，提供四大服務。包括提供五星級酒店米芝蓮定製餐廳服務；與教育機構合作，提供學術指導服務，升學指導諮詢服務，創意發展教育活動及工作坊活動；設一站式管家服務，包括專業房間整理服務和代辦租售服務；以及特设專屬手機應用程式。
交通方面，項目享「15分鐘港九核心商業區經濟圈」，擁「一線三隧」優勢，由項目驅車出發，東行約5分鐘可達九龍東核心商業區；西行預計只需約8分鐘直達西九龍核心商業區及高鐵站；約12分鐘達中環國際金融中心；南行經紅磡海底隧道約9分鐘可達會展。
「天璽．天」前臨啟德車站廣場，為區內最高私人住宅項目，最高達170米，更是區內唯一可全天候無縫連接港鐵啟德站。項目自設24萬方呎基座商場，屬區內最大住宅基座商場，住戶亦可經行人隧道貫通左連的商場「AIRSIDES」，連同右鄰的「THE TWINS雙子匯」，組成匯聚旗艦級購物娛樂的「3分鐘都會核心生活圈」。區內首個大型商場AIRSIDE去年已正式營運，佔地190萬方呎，有超過40間食肆。另外，K11啟德零售館預計最快年內落成，佔地逾70萬方呎，主建築共3座，每座最多有5層，將雲集超過200家零售及餐飲店舖，為市民提供一站式運動與休閒、娛樂及購物體驗。「The Twins雙子匯」的Tower I及Tower II預計今年9月開幕，建築面積約110萬方呎，將提供國際奢侈品、美妝、時尚服飾，以及生活消閒等包羅萬有的商品類別及服務。
至於校網，「天璽．天」小學為34校網，中學屬九龍城區。