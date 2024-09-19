天璽．天示範單位｜909呎經改動四房 客廳空間寬敞 盡顯溫馨奢華｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」設有6個示範單位，實用面積介乎299至1,991方呎，戶型涵蓋一房至四房間隔。包括1伙連裝修經改動四房，以第6座36樓A室為藍本改造，實用面積909呎，將一間睡房墻體拆除並作客廳，令空間更寬敞。

單位以木色系為主調，入室左側設有玄關，向前可見飯廳，擺放有橢圓形餐桌，配備6人餐桌椅，墻面以樹枝狀裝飾作點綴，與串珠式吊燈相呼應，光線充足明亮。客廳改造後面積增大，外連42方呎露台，原睡房位置增設一個L型座位區，另一邊擺放有及長梳化，富有設計感。廚房採梗廚設計，設大理石工作檯面和金色鏡面儲物櫃。另外三間睡房與客飯廳同座向，主人房設有套廁，梳妝檯前設有全身鏡，睡床靠近窗邊擺放，可三面落床，配備有開放式衣架。