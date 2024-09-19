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地產
2024-09-19 20:15:00

天璽．天示範單位｜909呎經改動四房 客廳空間寬敞 盡顯溫馨奢華｜啟德新盤

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天璽．天示範單位｜909呎經改動四房 客廳空間寬敞 盡顯溫馨奢華｜啟德新盤

天璽．天示範單位｜909呎經改動四房 客廳空間寬敞 盡顯溫馨奢華｜啟德新盤

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新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」設有6個示範單位，實用面積介乎2991,991方呎，戶型涵蓋一房至四房間隔。包括1伙連裝修經改動四房，以第636A室為藍本改造，實用面積909呎，將一間睡房墻體拆除並作客廳，令空間更寬敞。

單位以木色系為主調，入室左側設有玄關，向前可見飯廳，擺放有橢圓形餐桌，配備6人餐桌椅，墻面以樹枝狀裝飾作點綴，與串珠式吊燈相呼應，光線充足明亮。客廳改造後面積增大，外連42方呎露台，原睡房位置增設一個L型座位區，另一邊擺放有及長梳化，富有設計感。廚房採梗廚設計，設大理石工作檯面和金色鏡面儲物櫃。另外三間睡房與客飯廳同座向，主人房設有套廁，梳妝前設有全身鏡，睡床靠擺放，可面落床，配備有開放式衣架。

天璽．天示範單位｜636A室 經改動四房

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另提供1個以第636A室為藍本改造的交樓標準四房，實用面積909呎，客飯廳呈長方形，以玻璃趟門連接42方呎露台。單位採梗廚設計，墻面使用深灰色大理石，操作空間寬敞，配備嵌入式雪櫃和烤箱。全部睡房均與客飯廳同座向，其中一間睡房面積偏細，可改造為書房使用，主人房套廁設有浴缸，客廁採乾濕分離設計。

天璽．天示範單位｜636A室 交樓標準四房

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「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。

即睇啟德天璽．天最新資訊 (House730)

 
 
 