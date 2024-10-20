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地產
2024-10-20 18:16:24

天璽．天第三輪沽清215伙 提價2%至6%壓軸加推 折實均呎23960元｜啟德新盤

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天璽．天第三輪沽清215伙 提價2%至6%壓軸加推 折實均呎23960元｜啟德新盤

「天璽．天」最快周末進行最後一輪價單銷售。(鍾式明攝)

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新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」銷情持續火熱，昨日(19)展開第三輪銷售248伙，新地副董事總經理雷霆表示，當中以價單形式發售的215伙即日沽清，形容銷情「勢如破竹」；項目開售短短兩周已套現逾70億元，有見不斷有準買家新入票認購，「向隅客一次比一次多」，決定加推出第6號價單，壓軸加推98伙，扣除最高13.5%折扣後，折實售價616.11萬元起，折實平均呎價23,960元，比上一張價單輕微加價2%6%

雷霆指，集團系內豪宅項目如北角「海璇」、啟德「天璽．海」及沙田「瓏珀山」於過去一周均錄得多宗成交，可見第四季樓市復甦步伐加快，相信未來兩個月樓盤銷情繼續向好，集團會集中推售豪宅項目。

Elite Zone單位已全數推出價單應市

新地代理總經理胡致遠稱，新加推壓軸第6號價單涵蓋20伙一房、70伙兩房及8伙三房，實用面積介乎295672方呎。單位以定價計由712.27萬至2,222.4萬元，呎價介乎23,742元至33,071元。扣除最高13.5%折扣後，單位折實售價由616.11萬至1,922.37萬元，折實呎價介乎20,537元至28,607元。入場單位為第65A5室，實用面積300方呎，一房間隔，折實售價616.11萬元，折實呎價20,537元。他續稱，項目第1期的Elite Zone單位已全數推出價單應市，最快周末進行最後一輪價單銷售。

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第三輪銷售錄20組大手買家

胡致遠補充項目昨日銷情，A組為大手組別，買家須購入26伙，合共約20組買家，最大手買家斥資近5,400萬元買入6伙。買家地區分布方面，九龍區佔約60%，當中30%來自九龍東及啟德；港島區佔比提升至約15%，而新界區佔約25%

至於項目迄今累錄43伙招標成交，其中25伙來自第3(Peak Tower)，平均成交樓價逾5,000萬元，平均成交呎價逾32,000元。他說，招標單位反應熱烈，期望未來一至兩日再公布更多成交。

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「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。

即睇啟德天璽．天最新資訊 (House730)

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