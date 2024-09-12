天璽．天第1期樓書曝光！涉906伙 最大頂層複式戶近4000呎 擁私人泳池｜啟德新盤

「天璽．天」第1期今日(12日)正式上載售樓說明書，提供906伙，實用面積介乎236至3,936方呎，戶型涵蓋開放式至四房。

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」第1期今日(12日)正式上載售樓說明書，提供906伙，實用面積介乎236至3,936方呎，戶型涵蓋開放式至四房。項目由3座住宅大樓組成，包括第3座、第5座和第6座；以空中花園為分界設4大區域，分別為Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower，以及Apex Tower。

項目第3座5樓至28樓，以及第5座和第6座5樓至30樓空中花園對落的低層區域「Elite Zone」提供718伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎236至887方呎。另外，空中花園對上三個高層區域提供188伙，入場戶型由兩房起，主打三房及四房，實用面積介乎445至3,936方呎。當中第3座32樓至50樓「Peak Tower」，涉及60伙；第5座及第6座32樓至42樓「Pinnacle Tower」及「Apex Tower」，分別涉及約60伙及約68伙。