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地產
2024-09-12 19:35:45

天璽．天第1期樓書曝光！涉906伙 最大頂層複式戶近4000呎 擁私人泳池｜啟德新盤

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天璽．天第1期樓書曝光！涉906伙 最大頂層複式戶近4000呎 擁私人泳池｜啟德新盤

「天璽．天」第1期今日(12日)正式上載售樓說明書，提供906伙，實用面積介乎236至3,936方呎，戶型涵蓋開放式至四房。

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新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」第1期今日(12)正式上載售樓說明書，提供906伙，實用面積介乎2363,936方呎，戶型涵蓋開放式至四房。項目由3座住宅大樓組成，包括第3座、第5座和第6座；以空中花園為分界設4大區域，分別為Elite ZonePeak TowerPinnacle Tower，以及Apex Tower

項目第35樓至28樓，以及第5座和第65樓至30樓空中花園對落的低層區域「Elite Zone」提供718伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎236887方呎。另外，空中花園對上三個高層區域提供188伙，入場戶型由兩房起，主打三房及四房，實用面積介乎4453,936方呎。當中第332樓至50樓「Peak Tower」，涉及60伙；第5座及第632樓至42樓「Pinnacle Tower」及「Apex Tower」，分別涉及約60伙及約68伙。

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提供28伙特色單位

「天璽．天」第1期提供28伙特色單位，均位於高層區域，包括2伙頂層複式特色戶，為第3Peak Tower49樓及50B室，實用面積3,936方呎，連1,280方呎平台和610方呎天台，天台擁私人泳池，亦屬全盤面積最大單位。至於面積最細單位包括第5Elite Zone6B6室，實用面積236方呎，開放式間隔。

項目停車位位於地下2層和3層，共提供334個住宅停車位。項目預計關鍵日期為2025630日。「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。

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