天璽．天開價｜首推182伙 入場價476萬 折實均呎19668元(有片)｜啟德新盤

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」今日(23日)公布首張價單，涉及182伙，設有2種付款計劃，以「現金付款計劃」計算，提供最高折扣13.5%，折實售價由476.51萬元起，折實呎價由17,015元起，折實平均呎價19,668元。

翻查資料，新地於2018年5月以251.61億元投得「天璽．天」項目地皮，創下本港最貴住宅官地紀錄，以最高可建樓面約141萬方呎計，每方呎樓面地價達17,776元。未計及建築等成本，現時首張價單折實平均呎價與「麵粉價」相差約10.6%。新地當時稱整個項目預計投資額約400億元，假設投資額保持不變，即每方呎樓面成本價超過2.8萬元，當年市場預期項目落成後開售呎價逾3萬元，但如今大幅低出超過三成推出應市。

雷霆：「核心超值價」 最快下月開賣

新地副董事總經理雷霆形容首批單位屬「核心超值價」，表示定價已考慮樓盤條件及市況，並且以買家性價比為先。被問及該定價是否有利潤，他稱，項目分兩期發展，第1期「暫時未咁快計到數」，該盤屬乘勢而出，最快下月進行開售；而集團同時間「三盤齊發」，元朗「The YOHO Hub II」有望本周發售，北角「海璇II」日日有成交。