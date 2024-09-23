天璽．天開價｜首推182伙 入場價476萬 折實均呎19668元(有片)｜啟德新盤

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」今日(23日)公布首張價單，涉及182伙，設有2種付款計劃，以「現金付款計劃」計算，提供最高折扣13.5%，折實售價由476.51萬元起，折實呎價由17,015元起，折實平均呎價19,668元。
翻查資料，新地於2018年5月以251.61億元投得「天璽．天」項目地皮，創下本港最貴住宅官地紀錄，以最高可建樓面約141萬方呎計，每方呎樓面地價達17,776元。未計及建築等成本，現時首張價單折實平均呎價與「麵粉價」相差約10.6%。新地當時稱整個項目預計投資額約400億元，假設投資額保持不變，即每方呎樓面成本價超過2.8萬元，當年市場預期項目落成後開售呎價逾3萬元，但如今大幅低出超過三成推出應市。
雷霆：「核心超值價」 最快下月開賣
新地副董事總經理雷霆形容首批單位屬「核心超值價」，表示定價已考慮樓盤條件及市況，並且以買家性價比為先。被問及該定價是否有利潤，他稱，項目分兩期發展，第1期「暫時未咁快計到數」，該盤屬乘勢而出，最快下月進行開售；而集團同時間「三盤齊發」，元朗「The YOHO Hub II」有望本周發售，北角「海璇II」日日有成交。
周三開放示範單位 周五收票
新地代理總經理胡致遠指，「天璽．天」首批單位實用面積介乎240至800方呎，涵蓋7伙開放式，74伙一房，100伙兩房和1伙四房。扣除最高折扣13.5%後，折實售價由476.51萬至1,763.8萬元，折實呎價17,015元至24,042元。
他續指，首批售價最低單位為第5座5樓B5室，實用面積240方呎，開放式間隔，折實售價476.51萬元，折實呎價19,855元。呎價最低單位為第5座5樓A8室，兩房間隔，實用面積509方呎，折實售價866萬元，折實呎價17,015元。項目計劃於周三(25日)開放示範單位予公眾參觀，周五(27日)開始收票。
胡致遠相信，面對未來接連減息，每次對樓市都有提振作用，減息周期開始，不少資深投資者將把握黃金機會，購入值得長期持有單位，現在不論投資或自住都是置業好時機，對項目銷情有信心。
「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。