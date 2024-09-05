天璽．天雙會所連園林面積達10萬呎 設三大區域特設半戶外無邊際泳池｜啟德新盤

發展商積極為旗下樓盤推售造勢，新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」今日(5日)重點介紹項目會所。新地代理總經理胡致遠表示，會所共設三大區域，連園林總面積逾10萬方呎，提供近20項設施；同時透露項目售樓說明書準備進度理想，部署下周公布。 胡致遠指，「天璽．天」以6星級地標式酒店設施為設計概念，雙會所共設三大區域，分別為設於逾100米高空的空中會所「天上天CLUB SKYWALK」、天際空中花園「Sky Garden」及平台會所「天中庭CLUB SKYLINK」，三大區域連戶外綠化園林空間總面積逾10萬方呎，提供近20項多元化設施。

胡致遠稱，雙會所共提供3大泳池，屬區內罕有設計。位於31樓的空中會所「天上天CLUB SKYWALK」特設約50米半戶外無邊際泳池「星空泳池」；平台會所「天中庭CLUB SKYLINK」另有約30米長的室外園林游泳池「Oasis Pool」，並設有「日光雅座Sun Terrace」及「池畔觀景台The Outlook」；以及約20米長的室內遊泳池。另外，雙會所設有雙宴會廳、室内健身室、兒童專屬戶外小天地、戶外BBQ燒烤區、戶外園林等。 「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。