天璽‧海周四開放示位 下月招標發售 特色戶造價冀創跑道區新高｜啟德新盤

陳漢麟表示，項目計劃3月內發首張銷售安排，以招標形式發售，首批主推四房，不排除包含部分特色戶。(蘇文傑攝)

談及市況，陳漢麟指，期望《財政預算案》政府會對樓市對症下藥，令樓市健康發展。

新鴻基地產(016)龍年頭炮項目，啟德跑道區豪宅「天璽．海」今日(27日)向傳媒介紹4個特色單位並公布最新部署，新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於周四(29日)開放示範單位予公眾預約參觀，參觀者需要先提交100萬元銀行本票副本。另外，項目計劃3月內發布首張銷售安排，以招標形式發售，首批主推四房，不排除包含部分特色戶，有信心特色單位創跑道區造價新高。

項目最大特色戶達 4,608 呎

陳漢麟稱，「天璽．海」共提供23伙特色單位，其中第1期佔18伙，部分設有私人游泳池及按摩池，部分複式單位更有高達6米的中空設計。今日介紹單位包括第1座頂層複式單位VICTORIA SKYPLEX，實用面積達3,533方呎，連736方呎平台及1,479方呎天台，五房五套間隔，屬面積最大的高座頂層特色單位。

另外，全盤面積最大的特色單位為低座MANSION 2 HARBOUR HOUSE，實用面積4,608方呎，連58方呎露台及16方呎工作平台，設有201方呎花園、775方呎平台及1,516方呎天台，總戶外空間逾2,500方呎，四房四套間隔，均向西南飽覽維港海景。