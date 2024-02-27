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地產
2024-02-27 17:10:16

天璽‧海周四開放示位 下月招標發售 特色戶造價冀創跑道區新高｜啟德新盤

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天璽‧海周四開放示位 下月招標發售 特色戶造價冀創跑道區新高｜啟德新盤

陳漢麟表示，項目計劃3月內發首張銷售安排，以招標形式發售，首批主推四房，不排除包含部分特色戶。(蘇文傑攝)

新鴻基地產(016)龍年頭炮項目，啟德跑道區豪宅「天璽．海」今日(27)向傳媒介紹4個特色單位並公布最新部署，新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於周四(29)開放示範單位予公眾預約參觀，參觀者需要先提交100萬元銀行本票副本。另外，項目計劃3月內發布首張銷售安排，以招標形式發售，首批主推四房，不排除包含部分特色戶，有信心特色單位創跑道區造價新高。

談及市況，陳漢麟指，期望財政預算案政府會對樓市對症下藥，令樓市健康發展

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項目最大特色戶達4,608

陳漢麟稱，「天璽．海」共提供23伙特色單位，其中第1期佔18伙，部分設有私人游泳池及按摩池，部分複式單位更有高達6米的中空設計。今日介紹單位包括第1座頂層複式單位VICTORIA SKYPLEX，實用面積達3,533方呎，連736方呎平台及1,479方呎天台，五房五套間隔，屬面積最大的高座頂層特色單位。

另外，全盤面積最大的特色單位為低座MANSION 2 HARBOUR HOUSE，實用面積4,608方呎，連58方呎露台及16方呎工作平台，設有201方呎花園、775方呎平台及1,516方呎天台，總戶外空間逾2,500方呎，四房四套間隔，均向西南飽覽維港海景。

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天璽．海」第1期由5座高座住宅大樓及2座低座大宅組成，單位戶型涵蓋兩房至五房間隔，實用面積介乎5414,608方呎。項目自設臨海會所「Club Harbour」，總面積約8萬方呎，預計關鍵日期為20251130日。

即睇啟德天璽．海第1期最新資訊 (House730)

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