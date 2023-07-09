好裝修｜創業必睇！邊類型舖位最啱你？選擇舖位要注意呢5點

疫情減退，旅遊業又開始復甦，最近收到唔少讀者都想試下創業。但係開舖前到底有咩地方需要注意？今次就同大家睇睇唔同舖位類型嘅比較，希望可以幫大家好好發展業務！ 舖位有邊幾種類型？ 街舖 街舖或地舖，顧名思義就是街上顯然易見的店鋪，它的裝修程序相對於樓上舖及商場舖來說較簡單，裝修上的限制亦較少。主要原因是街舖或地舖甚少有管理公司介入，店主可以決定任何的裝修風格，過程亦不會受到太多的掣肘。

商場舖 大小型商場一般都有其發展商及管理公司，各自有指定的裝修指引和規則。例如：絕大多數的商場裝修工程開始前，都必須先向管理公司呈交圖紙，並經審批後才能正式施工。而管理公司批核亦需時，並不是三兩天就能處理到。 此外，由於商場是全年無休的地方，為免影響到其他店舖和顧客，高噪音的裝修工程只能在商場關門後才能進行，換句話說，很多時候都需要師傅們開夜班。所以，有不少裝修公司都反映商場裝修是每天與時間競賽，因此記得預早更多時間裝修！

樓上舖 旺區地舖和商場舖租金昂貴，而樓上舖不但單位較大，而且租金亦相對較便宜。不少零售店、補習社、畫室等等的商戶都選擇「向上發展」。

選擇舖位有什麼地方需要注意？ 1. 位置 除了留意位置是否方便之餘，亦需留意附近是否有同類的競爭者。

2. 業主背景 可以留意商場是由小業主持有，還是由單一大業主持有，因前者只為收租；而後者則易於管理，同時可以為商場提供宣傳增加客流量，間接提升銷售額。

3. 實用面積 單位的實用面積可以用作計算呎租，當你手頭上有兩個舖位時就可以作為關鍵考慮因素之一了。

4. 免租期 租客可向業主爭取「免租期」，以便在租約生效前免租進行大裝修或申請牌照等。惟業主不一定願意提供「免租期」優惠，因此需要在簽署租約進行諮詢。

5. 單位許可用途 單位未必全面符合各行各業，例如飲食業要有來水設備、廁所及電力負荷等，因此在簽署租約必需多加留意合約上的使用字眼。