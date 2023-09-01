山竹颱風回顧｜杏花邨水浸成重災區 上班男走向橫臥塌樹成經典 (多圖)

2018年超強颱風山竹對香港造成了巨大的破壞。山竹於2018年9月16日登陸香港，帶來強烈風暴和暴雨。這場颱風造成了廣泛的停電、樹木倒塌、建築物損壞和杏花邨嚴重水災等災害。山竹是近年來最強烈的颱風之一，登陸時風速約達每小時250公里，給香港帶來了嚴重的破壞。機場和港口關閉，學校和企業停工。數千戶家庭受到影響，香港共有458人因山竹受傷。

在這場災難中，1539人入住48個臨時庇護中心，政府共收到至少6萬宗塌樹報告，是香港史上塌樹新高。