山竹颱風回顧｜杏花邨水浸成重災區 上班男走向橫臥塌樹成經典 (多圖)

2018年超強颱風山竹對香港造成了巨大的破壞。山竹於2018年9月16日登陸香港，帶來強烈風暴和暴雨。這場颱風造成了廣泛的停電、樹木倒塌、建築物損壞和杏花邨嚴重水災等災害。山竹是近年來最強烈的颱風之一，登陸時風速約達每小時250公里，給香港帶來了嚴重的破壞。機場和港口關閉，學校和企業停工。數千戶家庭受到影響，香港共有458人因山竹受傷。
在這場災難中，1539人入住48個臨時庇護中心，政府共收到至少6萬宗塌樹報告，是香港史上塌樹新高。
山竹颱風回顧｜杏花邨成澤國
山竹對香港造成嚴重破壞，重災區當數香港島的杏花邨，當時湧浪達約5層樓高，水浸情況嚴重，海水湧入各座大廈及杏花新城，當中杏花邨地庫停車場水浸，不少車輛被完整地浸在洪水中。臨近海邊的杏花邨受颱風摧殘，邨內滿目瘡痍，海邊有石屎被吹翻，道路滿布泥濘及發泡膠，部分樓宇停水停電。居於9樓的尹先生及其妻，所居大廈停水，而電梯亦停止服務，昨日需多次行樓梯到樓下取水。他們稱，住了二十多年，今次是首次出現停水的情況，「連去廁所都唔得，啲水夠沖廁已經好好。」去年天鴿水淹多輛名車，今年亦不例外，車主劉先生將平治汽車停泊在樓宇地面車位，豈料洪水淹至將車浮起，甚至撞向柱，導致車尾凹陷，「點都要入廠維修喇，三、四萬走唔甩。」
除此之外，遠離岸邊的盛泰道被水浸波及，雜物散落一地；沙田城門河及吐露港水位暴漲，曾升至海圖基準面以上約4.5米，水位淹沒河畔行人路。柴灣嘉業街的平治車廠，對開亦湧起大浪，有海水湧入車廠地下，幸而車廠早已把車輛移走。小西灣居民拍攝到小西灣運動場已變成泳池，積水已填滿整個運動場。
「山竹」突襲後，多區有塌樹橫亙路上及有大型水氹，上班族昨早返工可謂舉步維艱，網上瘋傳一張圖片，見到一名男子在馬路上，前路卻被塌樹阻擋如走進森林，雖然附近的交通燈號是綠色，也難繼續前進。(圖一)
有網民留言大讚圖片構圖「正」，並瘋狂改圖，有的化成電影海報並配上《返工》(圖二)，主演香港打工仔；有的形容似PS4遊戲The Last of Us(最後生還者)、又或留言「完美示範香港人末日都要返工」。