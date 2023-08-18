熱門搜尋:
美食博覽 好去處 電腦節 銀色債券 恒大 網上熱話 親海駅II 凱柏峰II COLLAR MIRROR C觀點 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
地產
2023-08-18 20:00:00

好裝修｜唔清洗冷氣機電費貴成倍？專家教路4步自己洗機慳電費！

分享：
好裝修｜唔清洗冷氣機電費貴成倍？專家教路4步自己洗機慳電費！

好裝修｜唔清洗冷氣機電費貴成倍？專家教路4步自己洗機慳電費！

雖然已經立秋，但係天氣仲係鬼死咁熱！返到屋企真係唔開冷氣搞唔掂！不過早排就有位日本網民分享，發現自己電費比平時貴咗1.5倍，直至最近洗冷氣機，先發現原來係關隔麈網事！今次就等裝修佬教大家點樣可以用簡單4步慳到電費！

綜合日媒報導，該名日本網民表示，自己開冷氣習慣明明沒有太大變化，但近日電費卻比往日高出近1.5倍。於是他決定拆開冷氣機一探究竟。從該名日本網民所上載的圖片可見，他拆下冷氣機後，發現隔麈網已積滿灰塵，明顯長時間沒有清洗過，情況令人相當驚訝！

隔麈網已積滿灰塵 洗乾淨的隔麈網

簡單４步清洗冷氣機 避免損壞問題

1. 拆下外殼濾網

為免發生漏電意外，在清洗冷氣機前緊記拔下電源總掣！之後再打開冷氣機外殼，將濾網拆下來。

1. 拆下外殼濾網

1. 拆下外殼濾網

2. 在冷氣機底墊垃圾袋

將外殼和濾網拆走之後，可再用乾淨毛巾濕毛巾抺洗冷氣機機身，並再撕開垃圾袋，用膠紙黏著冷氣機左右兩邊，以防進行下一步驟時，污物會濺到其他地方。

3. 往蒸發器位置噴發清潔劑

冷氣機最骯髒的地方是內部隱藏的蒸發器！因此將專用清潔劑搖勻後，再均勻噴在蒸發器上。

注意事項：在噴清潔劑前，緊記打開單位窗戶通風，噴畢後要再靜置10分鐘。

3. 往蒸發器位置噴發清潔劑

3. 往蒸發器位置噴發清潔劑

4. 待隔麈網風乾後再放回原位

若積塵情況嚴重，可用清潔劑噴隔麈網，並再用乾布抺走塵垢和剩餘水分，在確保完全乾爽後便可再次將外殼和隔麈網安裝回原本位置。

注意事項：由於隔麈網為膠製品，不能長時間將其放在烈日高溫下曬乾。因此，將隔麈網放在通風位置自己風乾便可。

原文網址：https://hkdecoman.com/article/56825
本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。
裝修佬網站於 2015 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。
裝修佬 Facebook https://www.facebook.com/hkdecoman
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受