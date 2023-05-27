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2023-05-27 15:00:00

好裝修｜天氣悶熱好多蚊？教你簡單DIY防蚊網！

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好裝修｜天氣悶熱好多蚊？教你簡單DIY防蚊網！

好裝修｜天氣悶熱好多蚊？教你簡單DIY防蚊網！

夏天天氣悶熱，係蚊蟲最活躍嘅時候，相信唔少人屋企最近都有「蚊滋老是常出現」嘅情況。今次就等裝修佬教大家點樣用8分鐘自製超簡單、低成本防蚊神器，以後都可以唔洗再被蚊咬到又痕又腫！

需購買之材料

大家在製作防蚊神器前，可以先到淘寶購買磁鐵防蚊紗窗，到貨後將會收到以下四樣物品：

1. 12條磁力條

2. 紗窗四個角位的角扣配件

3. 紗窗定位器

4. 紗網

如何製作防蚊神器底框

 

如何製作防蚊神器底框

第一步：先將磁力條攝入角扣的隱藏頂坑位（長度視乎窗戶大小）

第二步：再將兩條磁力條攝入角扣的另外兩個隱藏坑位，底框將會形式一個門的形狀，這時便可以撕掉3條磁力條背後的膠貼，並貼上窗框（如過長的話可以用剪刀剪走）

第三步：最後將磁力條量度有缺口的那一面，將多餘的磁力條剪走後，便可以撕下貼紙貼上窗框，這時紗窗底框會形成一個長方形

底框小竅門：

黏貼前需抺乾淨窗框表面

如何製作防蚊神器面框

 

如何製作防蚊神器面框

第一步：將剩餘的磁力條和磁鐵分開，再將磁力條剪裁為合適長度後，貼在四邊底框上

第二步：貼在底框後再將磁力條放上去

面框小竅門：

每邊留下約3mm空間

如何製作蚊紗

第一步：先將蚊網舖在蚊框上，再用定位器固定蚊網位置

第二步：定位後再將蚊網框邊量度好長度後，再逐一代替並更換第一步的定位器

第三步：之後再連住磁條把蚊網外框拿起來，並裁走外框多餘蚊紗

最後步驟：將外框的兩邊角位都安裝好角扣後，並再次放上面框上，這樣便大功告成了！

原文網址：https://hkdecoman.com/article/56705

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。

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如何製作蚊紗 最後步驟：將外框的兩邊角位都安裝好角扣後，並再次放上面框上，這樣便大功告成了！
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