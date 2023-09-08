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2023-09-08 20:00:00

好裝修｜居家必備神器WD-40 5大隱藏用途！除咗潤滑仲可以……

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好裝修｜居家必備神器WD-40 5大隱藏用途！除咗潤滑仲可以……

好裝修｜居家必備神器WD-40 5大隱藏用途！除咗潤滑仲可以……

全世界男人都認識嘅「WD-40」，個個都話要放一支看門口，咁究竟其實WD-40有咩作用？今次就等裝修佬話你知「WD-40」嘅5大必學隱藏用途！

1. 消除傢俬因老化而發出的噪音

如家中傢俬有出現噪音，可以首先將發出噪音的傢俬扭緊螺絲，之後在螺絲位置噴上WD-40，之後待靜置5分鐘後，抺走多餘便可。

2. 對塑膠、橡膠、蠟有溶解作用

WD-40本身含有溶劑成份，所以對於塑膠、橡膠以及蠟這三份成份會造成輕微的溶解作用。因此在使用時需注意不要噴到以上三種的物質。

2. 對塑膠、橡膠、蠟有溶解作用

3. 能溶解膠紙的頑固污漬

相信不少人都會在家中玻璃窗黏上膠紙，不過撕下膠紙後總會有頑固的膠漬。由於WD-40能溶解塑膠等成分，因此將WD-40噴在膠漬。5分鐘後，再用毛巾或玻璃鏟刀就可以清理乾淨了！

3. 能溶解膠紙的頑固污漬

3. 能溶解膠紙的頑固污漬

4. 輕鬆處理頑固鐵銹

裝修佬收過不少讀者關於處理生銹螺絲的煩惱。而WD-40的「鬆銹王」就可以迅速除銹、深入罅隙、有效除走難除鐵銹、油脂及污垢。尤其適用於生銹、鎖死的螺栓、螺帽。

4. 輕鬆處理頑固鐵銹

4. 輕鬆處理頑固鐵銹

5. 修復漏電池水的電器

電器漏電池水時大家都會直接購買新的電器，但其實可以嘗試用WD-40噴在有電池水的部分，再用乾淨的刷頭去擦，之後待乾透後再裝回電池便有機會可以再次使用！

5. 修復漏電池水的電器

5. 修復漏電池水的電器

原文網址：https://hkdecoman.com/article/56857
本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。
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