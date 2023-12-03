好裝修｜居家必備！梳打粉5大必學隱藏用途

講到清潔屋企，梳打粉天然無害，所以有唔少人都會用嚟清潔屋企，不過你又知唔知其實仲可以用嚟通渠？！今日就等裝修佬話你知梳打粉嘅5大必學隱藏用途啦！

梳打粉必學用途｜清潔馬桶

廁所使用次數頻繁，便會容易出現污漬和異味，若長久不處理有機會變成頑固污漬，而且更會積聚大量細菌。這樣的話可以準備半杯醋和一湯匙梳打粉，倒入廁所後再靜置20分鐘，之後再輕抺乾淨，便能輕鬆洗走污漬。